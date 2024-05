Desafíos de salud en el Valle del Río Grande

Los problemas de acceso a la atención médica en el Valle de Río Grande no son una novedad.

De hecho, es un problema a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.

Millones de personas no tienen seguro médico y existe unos grandes escasos de médicos y especialistas.

"Prefiero ir a México y hacer mis gastos médicos, laboratorios, dentista y todo en México", agrega Raquel Zavala.

Según un estudio de WalletHub, Brownsville fue clasificado como una de las 10 ciudades con peores servicios de atención a la salud en la nación.

El estudio basado en el número de médicos per cápita, la calidad del sistema de salud pública y los precios de visitas médicas, además de los precios de medicamentos, reveló una situación que funcionarios del valle llevan años intentando mejorar.

"1 de cada 5 personas mayores de 65 años no se toman sus medicamentos o toman menos de lo recetado por evitarse gastos", agrega Alexandra Robertson the SVP of Growth at Visory Health

El cirujano ortopédico de UTRGV, el Dr. Michael Sanders, afirma que la accesibilidad a los servíos de salud en El Valle es un tema que la escuela de medicina de UTRGV busca enfrentar, ya que nuestra comunidad es más propensa a necesidades médicas

"Tenemos un conjunto único de problemas que se relacionan especialmente con un conjunto único de diabetes y obesidad.. y necesitamos soluciones de cosecha propia para nuestra población", agrega Dr. Michael Sanders, UTRGV Cirujano ortopédico.

De acuerdo al Dr Sanders la facultad de medicina de UTRGV aborda esta problemática a raíz de la expansión de sus instalaciones con el fin de proporcionar la educación adecuada para así formentar más profesionales médicos.

"Lo estamos haciendo a través de la facultad de medicina, por supuesto, pero también a través de nuestra escuela de pediatría. Es importante abrir la vía para aumentar el acceso a todos los ámbitos de la asistencia sanitaria en la zona mediante la formación de nuestros médicos locales", agrega Dr. Sanders, UTRGV Orthopedic Surgeron.

Además de la educación, UTRGV ofrece amplios recursos asequibles para la comunidad.

"Estamos proporcionando acceso a los pacientes en múltiples hospitales y clínicas en todo el valle. Tenemos nuestra área de clínicas de educación para la salud que atienden a comunidades rurales subatendidas, clínica en brownsville, rio grande city, san carlos.. también tenemos un automóvil, unidad móvil que también entrega salud en áreas rurales subatendidas", agrega Dr. Sanders UTRGV Orthopedic Surgeron.

Además de los esfuerzos por parte de UTRGV, también existen compañías como Visory Health que ofrecen descuentos para ayudar con la asequibilidad de medicamentos.

"Es muy sencillo, no hace falta inscribirse, no se necesita ningún cupón, basta con ir a nuestra aplicación o a nuestra página web y pasar por el mostrador a recogerlo, no hace falta nada más. Lo hemos puesto a disposición de todo el mundo porque queremos que la gente se mantenga sana", agrega Alexandra Robertson the SVP of Growth at Visory Health.

Para acceder a la página para conseguir medicamentos asequibles visoryhealth.com