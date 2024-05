Disminuyen edad recomendada para realizar mamografías

in Noticias RGV

Expertos en el área médica están recomendando que las mujeres se sometan a mamografías a partir de los 40 años, cuando anteriormente la recomendación era a los 50 años.

Esta reducción en la edad de detección se debe a un aumento del 2 por ciento en las tasas de diagnóstico de cáncer de mama.

"Esas recomendaciones no son aleatorias, se basan en la ciencia, se basan en resultados y las recomendaciones no se cambian en función de un caso, se basan en estadísticas y en resultados, y cuando digo resultados me refiero a salvar vidas", agrega Dra. Martha Cano, Médica de Medicina Familiar de STHS.

Con estos cambios, el grupo de trabajo de servicios preventivos de EE. UU. espera que se logre evitar al rededor de mil muertes por esta enfermedad.