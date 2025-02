Efectos en la salud por el consumo de la cafeína en niños y adolescentes

En temas de salud, los efectos de la cafeína en niños y adolescentes aún no se conocen del todo.

Sin embargo, las investigaciones revelan impactos negativos de salud, como problemas de sueño, del corazón y ansiedad.

La idea no es nueva. La preocupación por la cafeína y los azúcares añadidos en las bebidas existe desde hace tiempo, pero algunas de las principales organizaciones de salud han publicado nuevas directrices destinadas a ayudar a los niños y adolescentes a ser más saludables.

"La realidad es que hay muchos productos, muchas bebidas, muchas cosas que se promocionan como saludables y no hay evidencia de que lo sean", comentó Stephen Cook, médico del Centro para Peso y Nutrición Saludables de Nationwide Children's Hospital.

El Dr. Stephen Cook dice que se espera que, si estas organizaciones conocidas se unen para dar luz verde a las nuevas recomendaciones de bebidas, sea menos confuso y, por lo tanto, más fácil para los padres saber qué permitir y qué evitar.

"Cuáles son las opciones más saludables y entender cómo casi nos manipulan para darnos el gusto de cosas que realmente no son saludables para nosotros", indicó Stephen Cook.

Las pautas evidencian que los jóvenes de 5 a 18 años deben beber agua y leche pasteurizada a diario, cuya cantidad depende de factores como la edad, el tamaño y la actividad física.

Además, deben evitar las bebidas con cafeína y otros estimulantes, las bebidas azucaradas y las que contienen edulcorantes sustitutos de azúcar. Los expertos recomiendan también limitar las bebidas que son 100% jugo, las alternativas a la leche de origen vegetal, a menos que haya una razón médica específica para beberla, y la leche saborizada.

"No queremos crear un tipo de respuesta restrictiva. No es como si nunca se puedan tomar esas bebidas. Es un tipo de oportunidad que se presenta una vez cada tanto. No es una vez al día de por sí. Tal vez sea una vez a la semana o una vez cada dos semanas", recomendó Stephen Cook.

Aunque la cantidad total de líquidos que un niño debería tomar varía, en promedio, las nuevas guías de Healthy Eating Research dicen que los niños de 5 a 8 años deben tomar más de un litro por día. Los de 9 a 13 años necesitan casi dos litros diarios. Y los de 14 a 18 deben consumir más de dos litros y medio cada día.