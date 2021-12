El centro local de duelo ve un aumento en la cantidad de familias que pierden parientes por COVID-19

Los funcionarios del Centro de Duelo de Niños del Valle del Río Grande dijeron que están viendo más familias que han perdido a sus seres queridos debido al COVID-19.

Lisa Moreno, consejera del centro, dijo que ha sido aún más difícil durante este tiempo porque COVID-19 ha interrumpido las formas tradicionales de ver la muerte, como poder ir a los funerales o estar al lado de miembros de la familia durante sus últimas horas.

El Children's Bereavement Center dijo que el número de clientes aumentó de 300 en 2020 a más de 550 este año. Creen que ese número seguirá creciendo.

Moreno dijo que las familias que intentan ayudar a un niño a sobrellevar la pérdida de un ser querido deben ser más directas y honestas.

"No siempre es útil decirle a un niño que no se sienta como se siente. No es útil cuando hemos pasado por algo muy difícil decirle a la gente que no llore", dijo Moreno. quiero usar un lenguaje como muerto y muerte y el cuerpo dejó de funcionar, porque esos son conceptos muy concretos que no van a ser confusos."

