El homicidio de un joven en la ciudad de Elsa continúa bajo investigación

Familiares del joven hablaron en exclusiva ante las cámaras de Hechos Valle.

"Nada, no me han hablado nada. Mi hijo estaba en el piso, ni siquiera intentaron ayudarlo. Yo era quien le tomaba el pulso y no me dieron ninguna respuesta" comento la madre de la víctima, Vanessa Cantú.

Según Cantú, el joven de 17 años fue asesinado alrededor de las 8:00 p.m. a las afueras de su casa, y hasta el momento la policía de la ciudad no les ha dado ninguna respuesta.

Aunque los equipos de hechos valle intentaron comunicarnos con el departamento de policía de Elsa, se negaron a una entrevista argumentando que el comandante de policía no está disponible.

Vea el video para el informe completo.