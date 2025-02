EN DIRECTO: Basílica de San Juan reza rosario por la salud del Papa Francisco

Se ven gotas de lluvia sobre velas adornadas con imágenes del Papa Francisco afuera del Policlínico Agostino Gemelli, donde el Pontífice está hospitalizado en Roma, el lunes 24 de febrero de 2025. (Foto AP/Gregorio Borgia)

Basílica de Nuestra Señora de San Juan acoge un rosario por la salud del Papa Francisco.

Según la agencia de noticias Associated Press, el papa Francisco, de 88 años y que padece neumonía en ambos pulmones, no ha vuelto a sufrir crisis respiratorias. La leve insuficiencia renal detectada el domingo no ha supuesto ningún problema. Sigue recibiendo oxígeno suplementario y los médicos afirman que su pronóstico sigue siendo reservado.