Estudiante de la Semana: Arely Quintanilla persigue sus sueños

Ante una cámara de televisión de la preparatoria Mercedes HS, está Arely Quintanilla, sin inhibiciones y con seguridad, está practicando para grabar un servicio público para la escuela en la campaña contra el Cáncer de mamá.

"Me pusieron en una clase de audio video y sin saber me gusto y agradezco porque mi maestro tiene mucha fe en mí" dijo Quintanilla.

Arely llegó a la escuela Mercedes High School en el 2021, sus primeros años educativos fueron en Río Bravo, Tamaulipas.

"El cambio drástico del sistema escolar y de igual manera el idioma creo que han hecho que trabaje el doble cuando recién llegue no entendía muy bien lo que las personas decían, tenía que enfocarme en una sola persona para entender bien el idioma" agrego la estudiante.

Dejo atrás a sus amigas, pero la ausencia más fuerte es su familia.

"Lo miro como ambos como reto y enseñanza porque yo siempre he estado con ellos 9 años con mis padres y siempre estuvieron ahí. Me ha ayudado a ser independiente, me he convertido en muchas cosas que no sabía qué podía hacer" dijo Quintanilla.

Ser nombrada la estudiante de la semana es mucho más que sobresalir.

"Honestamente, me emociono mucho porque yo tengo también la necesidad y también yendo las ganas de ir a un colegio y estudiar" dijo la joven.

Los éxitos adquiridos en tan poco tiempo son muy grandes.

"Actualmente, formó parte del 10 por ciento de mi clase, soy parte del RGV Ambassadors, he tomado Clara Pre AP y ya apliqué para mis becas y las carreras de UTRGV con mis maestras, mis reyes y mis Dávila" agrego la estudiante.

Y si alguien sabe de sus esfuerzos y retos de esta brillante estudiante es su maestra.

"Ay le puedo decir que estoy muy orgullosa, se me hincho mucho el corazón y casi grito, estoy muy orgullosa por Arely" dijo Yvette Reyes, maestra de la estudiante.

A sus queridos papas los entrevistamos por videollamada y compartieron su felicidad.

"Muy orgulloso de ella, que ha tenido muy buenas notas, se siente muy bien" confeso el padre de la estudiante, Rubén Quintanilla.

"Felicidad y orgullo y agradecida con ella más que nada que ha podido llenar todo y salir Adelante, pero siempre le digo respeta a tus maestros, les agradezco" agrego su mamá, San Juanita Reyes.

Vea el video para el informe completo.