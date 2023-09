Estudiante de la Semana: Mariana Cervin se esfuerza en seguir sus sueños y alcanzar sus metas

"Me encanta bailar, es algo que puedo estar muy estresada en un día, pero llegó a la danza como que me desahogo"

Así de emocionada nos deja saber Mariana Cervin lo que el baile significa para ella, a sus 17 años de edad asiste a la escuela La Feria Early College High School.

Ha formado parte de diferentes materias, desde danza, banda, y futbol, sobresaliendo en todas sus clases.

Su principal objetivo es graduarse con un diploma en asociado de la universidad y a su corta edad ya sabe lo que quiere.

"¿En el futuro? Siempre me han encantado los niños, amo a los niños con todo mi corazón, yo quiero ser pediatra" expreso Cervin.

El esfuerzo de sus padres le ha dado a mariana la capacidad de desarrollar el esfuerzo de buscar más de la vida.

Aparte de la escuela, trabaja en una pizzería.

"Mis padres siempre me han motivado, siempre me han dicho que toda recompensa lleva esfuerzo y puede ser difícil, pero lo que más importa es la recompensa que llega al último si sé que muchos de mi edad no trabajan o piensan que solo pueden hacer una cosa porque no tienen tiempo, pero yo lo he logrado y me doy tiempo para trabajar" agrego la estudiante de la semana.

El apoyo de sus maestros ha sido primordial en su desarrollo académico.

"Bastante porque a veces nada más pensaba que solo mis padres me apoyan, solo ellos ven mi esfuerzo que hice, pero luego llegan mis maestros y ven lo mucho que he hecho y se preocupan como son mis segundos padres" dijo Maida Salinas Perez, maestra de español de la joven estudiante. "Mariana es la estudiante ejemplar, es trabajadora y sumamente aplicada, es una líder para todos sus compañeros, un ejemplo a seguir".

Sus padres visiblemente emocionados hablan y reconocen el esfuerzo de su hija, la mayor de cuatro hijos, que buscan que sigan el ejemplo.

"Hemos mirado el esfuerzo que ha hecho lo que hace en la mañana en la escuela cuando me hablo para contarme, estaba llorando y le dijo, no te entiendo y me dijo, soy ganadora del estudiante de la semana, pues no llega de alegría" comentaron los padres de Cervin.

Vea el video para el informe completo.