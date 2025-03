Estudiantes de Texas A&M en McAllen celebran el gran evento con un día de servicio comunitario

Estudiantes y personal del campus de Texas A&M en McAllen se reunieron para celebrar su día anual de servicio comunitario. Conocido como "el gran evento", se llevó a cabo en la sociedad de animales de Palm Valley en Edinburg. Noticias RGV hablo con los organizadores para conocer este tradicional compartir de trabajo para el Valle.

Fue un día repleto de abrazos, besos y caricias extra para los perros que están albergados en el hogar de la sociedad de animales de Palm Valley.

Docenas de voluntarios del campus de Texas A&M en McAllen se comprometieron a contribuir con la comunidad.

"Me encantan los perros, así que estar cerca me llena de felicidad y me libera del estrés, especialmente con los exámenes parciales y finales a la vuelta de la esquina... pero tener este evento es realmente agradable en general", agrega Emiliano López, estudiante de A&M College.

Desde el 2018, voluntarios de hoy y antiguos se unen para honrar la tradición del "gran evento".

Todo comenzó en su campus principal en College Station.

Organizadores como Luis Salinas también querían tener un día de servicio aquí mismo, en casa.

"Donde normalmente participan entre 80 y 150 estudiantes cada año, este año nos asociamos con la Sociedad de Animales de Palm Valley y esta es nuestra manera de agradecerles todo el excelente trabajo que realizan en su comunidad", agrega Luis Salinas, Coordinador de Programas, Centro de Educación Superior Texas A&M – McAllen.

Desde sacar a pasear a los perros, hasta ayudar a limpiar sus jaulas y prepararse para el evento de adopción. A los voluntarios les da alegría dedicar parte de su tiempo y servir con orgullo a la comunidad.

"Este es mi segundo año participando en el evento. Vine aquí como estudiante de primer año y desde entonces he regresado porque es mi valor personal el servicio desinteresado", agrega Emiliano López.

El campus de Texas A&M en McAllen espera que el evento y la cantidad de voluntarios sigan creciendo. El objetivo es construir una comunidad contribuyente.

"Somos una comunidad más pequeña aquí en el Valle del Río Grande, por eso colaboramos con diferentes organizaciones que contribuyen a la comunidad. Ya podemos ayudarlas también", agrega Luis Salinas.