Excarcelero del condado Cameron acusado por presunta agresión a tres reclusos

El sheriff del condado Cameron, Manuel Treviño, realizó una conferencia de prensa el jueves para proporcionar detalles sobre el arresto de un excarcelero en la antigua cárcel del condado.

Treviño dijo que el teniente Alexander Lazo supuestamente admitió haber golpeado a tres reclusos en la parte posterior de la cabeza con una lata de gas pimienta de metal.

Lazo fue arrestado el miércoles y compareció ante el juez el jueves. Se le imputaron tres cargos de agresión con agravantes por parte de un servidor público y se le fijó una fianza de $90,000, según Trevino. Lazo fue empleado del condado durante 14 años.

"Como jefe de departamento, es difícil arrestar a uno de los tuyos. Pero dejé muy claro al asumir el cargo que íbamos a ser transparentes", informó Treviño.

Según Treviño, la agresión ocurrió el 22 de mayo en la cárcel del condado Old, donde ocho reclusos provocaron un incendio dentro de una celda. Mientras los sacaban, Lazo presuntamente agredió a tres de ellos.

Los tres reclusos fueron trasladados a un hospital local para recibir tratamiento por lesiones leves en la nuca, según Treviño. Volvieron a estar bajo custodia ese mismo día.

"Quiero dejar absolutamente claro que, mientras haya personas encarceladas en nuestras instalaciones, sus derechos no serán violados", dijo Treviño. "Además, quiero enfatizar que Lazo no representa a las mujeres y hombres que trabajan con dedicación e integridad en nuestros centros de detención a diario. Lo que hizo no es lo que practicamos aquí a diario".

Treviño agregó que los reclusos que provocaron el incendio en la cárcel serán acusados de incendio provocado y daños a la propiedad del condado. El incendio continúa bajo investigación.