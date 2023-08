Familia de un hombre fallecido reclama al Restlawn Memorial Park por demoras en su lápida

Este mes agosto se cumple el primer año del fallecido señor Frank García. El jueves 17 de agosto, luego de haber pagado por una lápida cercana a los $2,000, la familia solo recibió una pequeña lápida de escasos centímetros acompaña de los restos mortales.

"No sé, no sé qué hacen, no tengo palabras", dijo Ruben García, el afectado.

La familia García contrató los servicios de Restlawn Memorial Park en La Feria el 11 de enero del 2023 para comprar una lápida especial, la cual no recibieron.

"El contrato tiene que tener toda la información sobre qué clase de tumba, que es lo que va a tener escrito, qué tanto va a durar para que se ordene esa tumba y qué tanto les va a costar. Muchas veces también no te van a ordenar la tumba si acaso no pagaste completamente todo el contrato", comentó Hilda Martínez, buró de Mejores Negocios RGV.

"No estoy conforme yo, con esto no estoy conforme, yo voy y lo miro allí, sin nada", expresó Maria García, la viuda de Frank.

Noticias RGV se comunicó telefónicamente con el área administrativa del cementerio, sin embargo, su única respuesta fue que teníamos que comunicarnos directamente con la familia García.

"No contestan, nos echan puras mentiras", añadió Rubén García.

"No más queremos algo, que cumplan, ya pagaron mis hermanos, ya queremos ver la tumba ahí. Él pagó los lotes por muchos años atrás, no más queremos ver ya la tumba para ir a visitarlo y ponerle sus flores a mi padre", comentó Rubén García.

Aunque ya han pasado siete meses desde la firma del contrato por la lápida de su padre, donde la empresa les garantizó que en cuestión de semanas la iban a instalar, hoy la familia García pide respuestas concretas.

David García, uno de los afectados, se comunicó con Restlawn Memorial Park y la respuesta ante la demora por la lápida de su padre fue que un material proveniente desde la India, algo que además de curioso, los tiene aún más consternados que al principio de la historia.

La familia García espera de una tumba más decente para Frank García.