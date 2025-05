Familiares de víctimas de la masacre en Uvalde buscan seguir adelante tras la tragedia

Perder a un ser querido pueder ser extremadamente difícil, especialmente cuando se trata de hermanos.

Para Jasmine Cazares, el dolor por la perdida su hermanita Jackie en el tiroteo en la primaria Robb en Uvalde todavía se siente.

Luego de alzar su voz en contra de la violencia armada, decidió tomar un descanso y seguir adelante con su vida.

Aunque se le dificulta, dice, que es lo que su hermana menor hubiera querido.

Para Jazmine Cazares, el recuerdo de su hermana sigue vivo a través de ella y su familia, pero su vida dio un giro aquel 24 de mayo del 2022.

"Creo que estos tres años han sido muy diferentes para mí y mis padres, justo al principio fui directamente al activismo", agrega Jarmine Cazares, hermana de Jackie Cazares.

Jazmine y su familia ahora están luchando por una reforma para el control de las armas de fuego en todo el estado y el país, pero recientemente las cosas han cambiado.

"En el último año, realmente no he hecho nada, he estado trabajando y yendo a la escuela, así que realmente no he sido grande en el activismo", agrega Jazmine.

Jazmine todavía se enfrenta a ese dolor, todos los días.

"Creo que nuestros procesos de duelo, los míos y mis padres han cambiado un poco donde todavía están muy ocupados, tienen tiempo para luchar por Jackie, y están aquí haciendo todas estas cosas", agrega Jazmine.

Ella sabe que Jackie hubiera querido que siguiera adelante con sus sueños.

"Creo que me tomó mucho tiempo aceptar, que no estoy peleando con mis padres, pero también creo que está bien, creo que también estaba en el momento en que necesitaba sentarme, calmarme) alejarme de todo", agrega Jazmine.

Pero continuar con la vida fue difícil.

"Sigo creciendo, obteniendo un título, yendo a la escuela, trabajando sin mi hermana allí, así que creo que el proceso de duelo realmente está golpeando este año más que en los últimos dos años", agrega Jazmine.

Jazmine actualmente va a la universidad y espera graduarse con una licenciatura en psicología.

"Espero que si fuera al revés, mi hermana se sintiera de la misma manera, que está bien tomar tiempo lejos de esta pelea porque la pelea nunca termina", agrega Jazmine.

Aunque se está tomando tiempo para sí misma en este momento, Jazmine dice que volverá a su trabajo de abogacía en contra de las armas.

Ella espera aplicar lo que aprendió de su título en psicología en su futuro trabajo.

Jazmine quiere que todos recuerden una cosa.

"Creo que la gente a veces olvida que estos niños no están creciendo y que hay tantas cosas que estos niños se van a perder", agrega Jazmine.

Por eso es importante siempre recordar los nombres de las 21 víctimas de la primaria Robb.

Para que lo que sucedió en Uvalde, hace tres años nunca quede en el olvido.