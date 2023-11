Familiares identifican a la víctima del mortal incendio en Donna

Este jueves 16 de noviembre, amigos de la familia afectada por el mortal incendio en una casa rural en Donna que causó daños y la perdida de un menor de cuatro años, trabajaron en recuperar algunas pertenencias dentro de los escombros.

Julio Enrique Lara fue el niño que murió en el incendio. Según los investigadores, Lara falleció por inhalación de humo y, agregaron que al interior de la casa no había detectores de humo.

"No, ellos no pudieron sacar, de ahí no dieron con él y no lo pudieron sacar", comentó Martín Aldape, abuelo del menor, quien vino desde Reynosa para visitar a sus abuelos.

"Estaban ahí en la cama los dos, pero el niño se fue queriendo ir al baño, ya no regreso y eso fue en minutos", agregó Aldape.

Por su parte, Erika Lara, la tía del niño, dijo que están buscando la manera de pagar los gastos fúnebres.

"Nosotros hemos visto casos altos en las colonias. Allí es donde nos gusta a veces ir y educar a la persona en persona", indicó Vanessa Velez, miembro de la Cruz Roja de los Estados Unidos.

La Cruz Roja de Estados Unidos ha notado que las áreas rurales del Valle son las más vulnerables para la propagación de incendios, por eso ofrecen la instalación gratuita de detectores de humo.

Hasta el momento, la causa del mortal incendio no ha sido determinada, sin embargo, los investigadores evalúan que unas velas hayan provocado el incendio.

La familia de Lara creó una página de GoFundMe para recibir donaciones.