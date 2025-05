Familias conmemoran a las víctimas del tiroteo en Uvalde

Este sábado, se cumplen tres años del horrible tiroteo masivo en la Escuela Primaria Robb, en Uvalde, donde 19 jóvenes estudiantes y dos maestros murieron ese día.

Las familias de las víctimas aún recuerdan el momento como si hubiera sido ayer. Un equipo de Noticias RGV viajó hasta la ciudad Uvalde para reunirse con varias de estas familias para analizar qué ha cambiado desde la tragedia.

A partir de hoy, comenzamos nuestra cobertura completa, en Uvalde, recordando a los 21 y qué se está haciendo ahora, para asegurar que una tragedia como esa no ocurra en el Valle.

Luego de tres años de este tiroteo que dejó a 21 personas muertas, se han dado a conocer múltiples noticias, tanto de las familias, de las autoridades que respondieron a ese llamado de emergencia, de las leyes del estado, y todo gira en torno a un mismo tema: las armas en las escuelas.

"No ha habido una pausa, recuerdo haber testificado ante el congreso solo 3 días antes de que enterráramos a Lexi, y he estado en movimiento desde entonces a nivel estatal, estamos presionando para aumentar la edad de 18 a 21 años para poder comprar armas de asalto, no va muy bien en esta sesión como pueden ver", comentó Kimberly Rubio, madre de Lexi, víctima del tiroteo.

Kimberly Rubio es una de las madres que, junto a las otras familias de las víctimas, ha levantado su voz para llamar la atención de las autoridades en cuanto a lo sucedido en Uvalde.

"Cada día que no vemos este trabajo hecho se perderán vidas y eso es lo que me mantiene en marcha, no quiero que se pierda otro niño, no quiero que otra madre experimente lo que yo experimenté y necesitamos que este país despierte", agregó Kimberly.

Según los padres de familia, han sido los 3 años más duros de su existencia. Sin embargo, no se van a detener hasta no cumplir con sus objetivos: que el país se blinde para que una situación como la de Uvalde no vuelva a ocurrir.