Feria de empleo en McAllen

Aunque hay leyes en Estados Unidos que protegen a los veteranos de ser despedidos por haber participado en las Fuerzas Armadas, un grupo local de excombatientes piensa que no se les da la suficiente consideración a sus condiciones médicas.

La directora del grupo local de veteranos mencionó que quisiera que los empleadores entendieran que los veteranos necesitan el tiempo necesario para visitar a sus doctores, agregando que un excombatiente le dará lealtad a su trabajo, tal como se lo dio a su país.

En tres días, Estados Unidos va a honrar a los veteranos de las Fuerzas Armadas, incluso los que dieron su vida.

"Ellos no entienden que nosotros venimos con heridas y cosas también que no son visibles", dijo Lupita Pérez, una veterana.

Lupita Pérez lidera un grupo local de veteranos conocido como 'The Veterans of Foreign Wars of the U.S.' (VFW) en el Valle.

Además de honrar a los veteranos por su sacrificio, Lupita Pérez piensa que las empresas no hacen lo suficiente para darle consideración a sus empleados y excombatientes que necesitan ir a sus citas médicas.

"Una nación que se olvida de esos humanos que han peleado por su patria es un it's a disgrace it's a shame que hagan eso con uno después de qué uno fue a pelear por su patria", agregó Lupita Pérez.

Como una manera de ofrecer empleo en empresas que quieren contratar veteranos, 'Workforce Solutions' organizará una feria de empleo este jueves 9 de noviembre en la mañana.

"Son diligentes en su trabajo, son responsables porque es importante reconocer el sacrificio que hicieron ellos por el país", agregó Julio Salinas, vocero de 'Workforce Solutions'.

El evento también contará con recursos para la salud e inscripciones de beneficios para veteranos.

La feria de empleo en McAllen se realizará este jueves desde las 10:30 a.m a 2:30 p.m. en el Centro de Convenciones, ubicado en 700 Convention Center Blvd.

Si desea inscribirse al evento, puede hacerlo mediante el siguiente enlace: 'Workforce Solutions'.