Fuertes lluvias provocan inundaciones en La Isla del Padre Sur

La Isla del Padre es una de las zonas afectadas por las lluvias torrenciales que atiborraron las calles con hasta 6 pulgadas de agua.

El Padre Boulevard se encontraba inundado, algunos residentes nos comentaron que tuvieron dificultades para llevar a los niños a la escuela y también para llegar a sus trabajos.

Afortunadamente, el agua se ha disipado gracias al sistema de drenaje, sin embargo, autoridades recomiendan no bajar la guardia, ya que El Valle del Río Grande continúa bajo alerta de tormenta y de inundaciones para esta noche y el día de mañana.

Así es como lucia la calle que lleva a la entrada del depósito "Lifted Daiquiri Galaxy Drive Thru" en donde trabajan Whitney Zaloski y Adelaide Rieger, atendiendo a los clientes, lo cuales esta mañana no se detuvieron en su depósito que las lluvias inundaron las calles que dan a la entrada de este negocio, lo cual de acuerdo a estas jóvenes afecta las ventas seriamente.

“Es horrible, como solo tenemos una entrada y una salida, tenemos que ayudarlos a salir a los clientes si es que vienen a comprar. Definitivamente, no pueden salir por ahí. Estará así gran parte del día Whitney Zaloski, empleada de depósito "LIFTED".

“Definitivamente, he visto a la comunidad se une y recogen basura y las ramas de palma de sus vecindarios. No veo que la ciudad haga mucho, o a lo mejor si lo hacen, y no lo he notado, Pero si veo a la gente unirse para limpiar las calles y mantener La isla del Padre libre de desperdicios, De eso se trata, de unirnos y ayudarnos”, agrega Adelaide Rieger, empleada de depósito "LIFTED"

Noticias RGV se comunicó con la portavoz de la Isla del Padre, Angelique "Nikki" Soto, quien nos dijo que debido a que la Isla del Padre está a nivel de mar, cualquier cantidad de lluvia hace que El Padre Boulevard se inunde, pero que el municipio toma precauciones previas a un tiempo severo, para ayudar a la Alicia las inundaciones.

“Si tenemos una corriente alta y lo combinamos lluvia en un corto tiempo, el boulevard será impactado por agua Pero la ciudad trabajo de manera proactiva revisando el sistema de drenaje, para que todo esté limpio antes de que arribe un clima severo”, agrega Angelique "Nikki" Soto, portavoz Isla del Padre.

La señora Soto agregó que si alguien se encuentra estancado en los accesos de las playas se puede comunicar con el condado Cameron al 911.

Así mismo, aconsejan que por seguridad permanezcan en casa el día de hoy y mañana, ya que la advertencia de tormentas e inundaciones continuarán en pie.