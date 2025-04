Fundación sin fines de lucro 'Amor Infinito' se moviliza para apoyar a comunidades del Valle

Muchas familias en El Valle del Río Grande siguen luchando tras las fuertes lluvias que azotaron nuestra región. Pero en medio de la adversidad, algunas fundaciones sin fines de lucro están llevando esperanza a quienes más lo necesitan.

Noticias RGV pudo hablar con algunas organizaciones sin fines de lucro de nuestra región, las cuales se han convertido en un pilar fundamental para las personas afectadas por las lluvias en El Valle del Río Grande. Algunas de estas ONG siguen recolectando artículos de primera necesidad y buscan voluntarios que se sumen a esta causa para continuar con su ayuda a los afectados.

Las lluvias ya pasaron, pero los problemas en las comunidades afectadas continúan, ya que todavía hay viviendas dañadas y familias sin lo más básico. Ante esta situación, la fundación amor infinito está tendiendo la mano con donaciones de ropa, comida enlatada, artículos de higiene personal y de primeros auxilios.

"Estamos tratando de recolectar lo más que podamos, de productos de limpieza, comida no perecedera, porque obviamente están bajo el agua, no tienen electricidad, no tienen manera de cocinar entonces entregamos alimento ya listo para que puedan consumirlo en ese momento", agrega Montserrat Arteaga, fundadora de la fundación amor infinito.

Marian Rodríguez es una habitante de Green Valley, la cual resalta la ayuda que ha recibido de las ONG luego de que perdió toda su ropa y parte de sus muebles por culpa de las lluvias.

"Estamos bien agradecidos con toda la gente que viene aquí a ayudarnos, con las aguas y las comidas y todo", agrega Marian Rodríguez, habitante de Green Valley.

Voluntarios de la Cruz Roja también han estado presente entregando comida caliente y agua potable a comunidades afectadas en nuestra región.

"Me siento contenta de ayudar a la comunidad y pues sabemos que mucha gente necesita la comida y pues toda la semana tenemos aquí trabajando", agrega Marisela Hernández, voluntaria de una ONG.

Amor infinito continúa recibiendo donaciones en sus tres sedes:

-En San Juan: en el 509 Earling Road

-En Álamo: en el 1429 Tower Road

-En McAllen: en 5001 de North Jackson Road

El apoyo no se queda solo en la entrega de insumos. También están solicitando voluntarios para ayudar directamente en las comunidades más afectadas.

Si usted quiere colaborar como voluntario puede ponerse en contacto por los teléfonos 956 707 5300.

Recuerde que ya sea donando productos o tiempo, cada aporte marca la diferencia para quienes más lo necesitan.