Furia en México por asesinato de niña de 7 años

CIUDAD DE MÉXICO (AP) - El asesinato de una niña de 7 años en el extremo sur de Ciudad de México ha suscitado gran enojo colectivo por la muerte de mujeres en el país, incluyendo una que fue apuñalada y desollada hace pocos días.

La procuraduría capitalina informó el lunes que las autoridades identificaron el fin de semana los restos de Fátima, una escolar de primaria que desapareció el 11 de febrero. Bajo la ley mexicana los fiscales no pueden divulgar el nombre completo de una víctima.

El cuerpo de la niña fue hallado en una bolsa y abandonado en una zona rural el sábado, y fue identificado mediante pruebas genéticas. No se ha esclarecido la causa de defunción. Cinco personas han sido interrogadas en conexión con el caso, y las autoridades tienen video del momento en que una persona se la lleva.

El portavoz de la procuraduría Ulises Lara ofreció una recompensa de 100.000 dólares por cualquier información que ayude a dar con el paradero de la persona que recogió a la niña a la salida de la escuela.

La jefa de gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum, acompañó personalmente a la madre de la niña a realizar los trámites necesarios para recoger el cuerpo de su hija. “Vamos a acompañar a la familia y tiene que haber justicia”, dijo la funcionaria.

Por su parte, Maria Magdalena Antón, madre de la menor, se veía enojada e indignada afuera de las oficinas de la procuraduría. “Se tiene que hacer justicia, por la mía y por todas las mujeres”.

El crimen ocurre apenas dos días después de que fue hallada muerta Ingrid Escamilla, una joven de Ciudad de México, al parecer asesinada por su novio.

El hombre, quien está arrestado y según la policía confesó haber matado a Escamilla con un cuchillo, mutiló el cuerpo y lanzó parte del mismo por un desagüe.

La indignación pública se agravó luego que la prensa local publicó espeluznantes fotografías, al parecer filtradas por la policía, del cuerpo desollado.

Los asesinatos se han convertido en un desafío político para el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha dicho que las protestas en contra de la violencia son un intento de desviar la atención de sus programas sociales.

La semana pasada, López Obrador mostró escasa paciencia hacia quienes le increpaban sobre las medidas del gobierno para frenar los feminicidios.

El lunes, López Obrador defendió su gestión afirmando que “estamos trabajando para que no haya feminicidios”.

Sin embargo, criticó a quienes en la protesta pintaron las puertas y paredes del Palacio Nacional.

