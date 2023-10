Impacto del conflicto en Israel en la economía de Texas

El conflicto armado en Israel está escalando a niveles más altos y algunos economistas se preguntan si podría tener un impacto en los Estados Unidos, que abarcaría desde la economía hasta la seguridad nacional.

Durante las últimas horas el gobernador Greg Abbott se ha pronunciado en reiteradas oportunidades respecto al conflicto que atraviesa Israel, ordenando desde poner las banderas del estado a media asta en honor a las víctimas, hasta la destinación de $4 millones para asegurar las escuelas judías y sinagogas del estado.

Sin embargo, algunos especialistas en finanzas se preguntan si el conflicto en Medio Oriente podría afectar la economía estatal.

"En los mercados más directos que serían, el mercado de la comida, el mercado de la gasolina, en esos mercados, sí se están moviendo, hay una predicción de que van a haber cambios en la estructura de la economía, eso es seguro y tenemos que estar listos", comentó Teo Sepúlveda, profesor de economía de South Texas College.

Para Sepúlveda, aunque se afectan los mercados, la economía no sufriría mayores impactos.

"Muy probablemente y ese sería uno de mis vaticinios, sería que la economía de Texas va a estar completamente libre de afectaciones por la estructura de la economía de Israel que es la más fuerte que está dentro del conflicto. Texas va a estar sano por muy buen tiempo", agregó Sepúlveda.

Según los últimos reportes el conflicto en la franja de Gaza ha cobrado la vida de más de 3000 personas, incluyendo 14 estadounidenses.

"Sabemos que es una amenaza particular para Texas porque Texas es más fuerte que otros sectores del país. Aunque mi experiencia no está en la economía política, si creo que sucederán muchas cosas durante los próximos meses", expresó Richard Golsan, profesor de la Universidad Texas A&M.

El conflicto entre Hamas e Israel tiene a los líderes mundiales en tensión, al tratarse de una guerra que podría tener efectos colaterales.

"Irán patrocina a Hamas, patrocina a Hezbollah, que está allá arriba y al Líbano, y creo que simplemente decidieron que era hora de atacar a Israel y darle un golpe serio. Creo que probablemente parte de la razón fue que Arabia Saudita e Israel habían estado hablando y creo que querían posiblemente romper eso", sostuvo Danny Davis, profesor de la Universidad Texas A&M.

Por ahora se sabe que los refuerzos militares de Estados Unidos se encuentran en Israel y aunque se conoce del apoyo del presidente Joe Biden a Israel, se esperan más noticias en cuanto a este conflicto armado que tiene a la expectativa a la comunidad global.