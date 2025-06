Indigencia afecta a la economía de negocios locales en Pharr

Los propietarios de varios negocios en la ciudad de Pharr se quejan por exposición pública y presuntamente, causar mala imagen y daños a propiedad. Dicen que los responsables son personas sin hogar que se instalan frente a sus negocios, presuntamente ahuyentando a los clientes. Y ahora piden a las autoridades una solución al respecto.

Alfonso Huerta, es propietario de la cerrajería gándaras, en la ciudad de Pharr.

Dice que por cuatro años, el problema con las personas sin hogar que se postran frente a su negocio va en aumento.

Y como prueba, el señor Huerta nos compartió estas fotos, donde dice, encontró excremento humano, y otros desechos en esta banca que está justo al lado de su negocio.

Ahora pide a los administradores de la ciudad una solución.

“Vienen y piden dinero, en los negocios aledaños, yo he sido cliente de Churchs y Subway y van a ahí pidén dinero, si no les das dinero le echan a uno maldiciones. Me ahuyentan los clientes, muchas sobre todo son mujeres y no se quieren bajar, porque miran a la persona que no está presentable y obviamente la limpieza, porque esto el sidewalk es de la ciudad”, agrega Alfonso Huerta, propietario de Gandaras Locksmith.

Noticias RGV se comunicó con el gerente de la ciudad de Pharr, Johantan Flores, quien nos informa que cualquier exposición pública, agresión verbal o física, viola la ley, y no será pasada por alto.

“Pueden llamar a nuestra policía si le están haciendo daño a su propiedad o a su negocio, le pueden dar un aviso de criminal tresspass, para que no puedan regresar, y si llegan de regreso pueden ser arrestados por qué si es un delito. Y estamos revisando nuestras policies para ver qué podemos hacer, tal vez una ordenanza para evitar estos problemas en el future”, agrega Johnathan B. Flores, gerente de la ciudad de Pharr.

El gerente de la ciudad de Pharr también agrego que exponerse en un lugar público como sea una banca, la banqueta o lavarse en una fuente pública es en contra de la ley y se le impondrán cargos criminales al responsable.

La ciudad de Pharr también cuenta con centros de atención mental para la comunidad en caso de que un sospechoso ocupe esta asistencia.

Si usted desea realizar un reporte de este tipo de incidentes, puede comunicarse al departamento de policía de la ciudad de Pharr al 956-402-4700.