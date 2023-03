Ley de control de armas divide opiniones en la comunidad del Valle

El último anuncio del gobierno tiene que ver con su interés en reducir la violencia armada, para eso el presidente Biden indicó que a través de una orden ejecutiva se buscará aumentar la cantidad de verificaciones de antecedentes antes de la venta de armas de fuego en el país, una medida que desde ya mueve a la opinión política.

Según un artículo publicado por Los Angeles Times en enero de este año, los expertos creen que hay 393 millones de armas de fuego en poder de particulares en estados unidos, un número mayor a la población total del país, lo que significa que hay más armas que personas. A principios de esta semana, el presidente Joe Biden anunció nuevas medidas para la compra de estos artículos.

Primero, esta orden ejecutiva ayuda a mantener las armas de fuego fuera del alcance de las manos peligrosas, mientras continúo pidiendo al congreso que exija verificaciones de antecedentes para todas las ventas de armas de fuego, comento el presidente Biden.

En medio del año político que atraviesa la nación, diferentes organizaciones apoyan la iniciativa del gobierno.

"Este es un asunto tan importante para millones de jóvenes porque quieren sentirse seguros en sus escuelas, en sus comunidades, y esto es un gran paso que hace varias cosas para tratar de controlar la violencia de armas que tenemos, la crisis que tenemos en este país que en el sur de Texas lo viven cada día" agrego Cristina Tzintzun, la presidenta de Netxgen America

aunque la verificación de antecedentes ya existe al momento de adquirir un arma en el país, esta organización considera que por ahora se acercan más a una verificación universal sin necesidad de una legislación específica.

"Este paso de Biden, yo creo que va a ayudar a salvar vidas con asegurar que estamos teniendo más verificación de antecedentes y tratar de tener un programa universal sin tener legislación" dijo la presidenta de Netxgen.

A nivel local, una tienda de armas de fuego de Harlingen, sostiene que estos anuncios no afectan sus ventas y que los controles tienen que continuar para que no existan alteraciones del orden ni problemas que involucren a pistolas y rifles.

Cada vez que hay algún tipo de anuncio de cualquier tipo de restricción de antecedentes, verificación o venta de armas de fuego, nuestro negocio sí tiende a aumentar porque cualquier cosa así, asustar al público o al público privado para que piensen que se vienen medidas más restrictivas para incluir conversación, saber de ciertos tipos de armas" dijo Brian Guerra, empleado de Lone Star Guns en Harlingen.

Según Guerra, estas medidas obedecen a lo que ellos ven como un tema más que necesario, "no pasa, pero es uno de los miedos que se mueven, porque como dicen que es una conversación, aún no ha pasado, simplemente no ha sucedido todavía, ese es el clima que vendrá muchas veces, es mucho menos como lo vemos, es que no es, no va a suceder; simplemente no ha sucedido todavía" dijo Guerra.

Para algunas organizaciones políticas y que promueven el voto joven en el país, el anuncio de este tipo de medidas dinamizan el interés de la población joven norteamericana que no quiere vivir tragedias similares a las de Uvalde.

Vea el video para el informe completo.