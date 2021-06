Los jóvenes migrantes describen su desesperación por dejar grandes refugios

Una niña hondureña de 13 años que pasó dos meses en el refugio de emergencia más grande del gobierno para niños migrantes dijo que la pusieron bajo vigilancia de suicidio y que solo estaba comiendo paletas heladas y jugo porque la comida olía muy mal. En otro sitio, una niña salvadoreña de 17 años dijo que tenía que usar la misma ropa y ropa interior durante dos semanas y que pasaba la mayoría de los días en cama.

En una tercera instalación en Texas, un joven hondureño de 16 años dijo que no se había reunido con un administrador de casos durante más de tres semanas para ver si podía irse a vivir con su hermana en Nueva Orleans.

"Estoy desesperado. No me importaría estar aquí 20 o 30 días si supiera que pronto me liberarían. Pero debido a que el proceso no ha comenzado y porque no tenía idea de lo que está sucediendo o cuándo comenzará el proceso, eso me hace sentir muy, muy ansioso. No sé cuándo terminará esto ”, dijo.

Más de una docena de niños inmigrantes describieron condiciones similares y desesperación por salir de las instalaciones de atención de emergencia a gran escala establecidas por la administración Biden en lugares como centros de convenciones y bases militares para abordar un aumento récord en la cantidad de niños que cruzan los Estados Unidos-México. frontera.

Los niños fueron entrevistados por defensores de los inmigrantes de marzo a junio, y sus cuentas se archivaron el lunes por la noche en un tribunal federal de Los Ángeles que supervisa un acuerdo de larga data que rige las condiciones de custodia de los niños que cruzan la frontera solos.

Los defensores han dicho durante semanas que la administración del presidente Joe Biden está tardando demasiado en entregar a los niños a sus familiares en Estados Unidos y que las condiciones en algunas de las instalaciones de emergencia sin licencia son inadecuadas y angustiosas. Las administraciones de Obama y Trump también enfrentaron desafíos relacionados con el cuidado de los niños migrantes no acompañados.

La administración de Biden dijo que se han realizado mejoras significativas, que incluyen redoblar los esfuerzos para reunir rápidamente a los niños con sus familias o trasladarlos a centros de atención a largo plazo con licencia. Eso ha resultado en una caída en la cantidad de niños en refugios de emergencia, de un máximo de aproximadamente 14,500 en abril a menos de 8,000 niños ahora, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., La agencia a cargo de su atención.

En Fort Bliss, la niña hondureña en vigilancia de suicidio dijo que apenas podía dormir por la noche porque las luces siempre estaban encendidas y se encontraba durmiendo durante el día. Dijo que la comida era horrible, incluida la ensalada empapada y el pan maloliente, por lo que recurrió a comer solo paletas heladas y jugo.

Dijo que mientras estaba bajo vigilancia suicida, le quitaron bolígrafos y lápices y los guardias observaron cada uno de sus movimientos, medidas destinadas a protegerla de hacerse daño a sí misma.

Dijo que le dijeron que si intentaba escapar, pasaría más tiempo detenida. Cuando presentó su cuenta, dijo que había estado en las instalaciones durante casi 60 días y que no sabía cuándo podría irse a vivir a Nuevo México con su tío, quien le dijo que había completado el papeleo para su liberación.

“He estado aquí por mucho tiempo. Tengo muchas ganas de irme ”, dijo.

Las llegadas récord de niños migrantes no acompañados han puesto a prueba la administración de Biden, que ha recogido a casi 60.000 de ellos de febrero a mayo, muchos de ellos de Centroamérica.

El gobierno abrió más de una docena de sitios de admisión de emergencia esta primavera para responder rápidamente al hacinamiento en las instalaciones de Aduanas y Protección Fronteriza, uno de los cuales tenía capacidad para 4,000 personas en un espacio destinado a 250 y manteniendo a muchas durante semanas, mucho más allá del límite de tres días. .

En los sitios de emergencia, se esperaba que los niños permanecieran una o dos semanas hasta que pudieran reunirse con familiares en los Estados Unidos o enviarse a lugares más estables, como instalaciones a largo plazo con licencia estatal o hogares de acogida.

Más de 2.100 niños fueron alojados en instalaciones de emergencia durante más de 40 días y más de 2.600 durante 21 a 40 días a fines de mayo, según el informe del gobierno de junio al tribunal. Aproximadamente un tercio de las camas de acogida de transición permanecieron vacías, al igual que casi 600 camas en refugios autorizados, según el informe.