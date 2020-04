Músico del Valle comparte su talento en redes sociales

MCALLEN - Un músico del Valle del Río Grande que tocaba en restaurantes locales ahora dio un giro y usa su talento para dar algo de alegria en las casas hogar.

Desafortunadamente Rafael Chaparro no puede cantar en los lugares que acostumbraba, pero ahora aprovecha esta situación para compartir su mayor pasión que es la música.

“Surge no la idea, sino la necesidad de compartir lo que me apasiona que es la música entonces me conecté un día a Facebook LIVE y empecé a cantar," cuenta Chaparro.

Un grupo de residentes de la casa hogar, Village Health Care and Rehab en McAllen se conecta al Facebook y hacen sus peticiones de diferentes canciones y Chaparro los complace.

Vea el video para el reportaje completo.