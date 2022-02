'Me agarró de manera inapropiada': Corredora de McAllen habla después de reportar asalto

Un sujeto se encuentra bajo custodia de la autoridad en relación con un ataque en el área de esparcimiento de actividad física en la calle 2 de McAllen.

Según las autoridades el incidente ocurrió el miércoles pasado por la mañana. Mientras Brandy Ruiz salía a correr, dice que un sujeto en una bicicleta se aceró a ella por detrás y la toco inapropiadamente.

"Alguien se acercó por detrás de mí y tiro de la parte tiro de la parte trasera de mi camisa y luego me agarro de forma inapropiada" dijo Ruiz. "Instintivamente, me di la vuelta, pateé mi pierna hacia atrás, y giré hacia donde sentí que me estaba agarrando. Y entonces paso por delante de mí y empezó a reírse."

Vea el video para el reportaje.