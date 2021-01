Muere un pastor traes un tiroteo en una iglesia en Texas y a el sospechoso le presentan cargos

WINONA, Texas (AP).- Un hombre de 21 años, enfrenta cargos de ataque con agravantes y homicidio que puede castigarse con la pena capital.

Está en la cárcel del condado Smith, y se le fijó una fianza de 3,5 millones de dólares.

El sujeto que se escondió de la policía en una iglesia del este de Texas fue acusado de asesinato en primer grado y agresión grave en un tiroteo que dejó al pastor muerto y a otras dos personas heridas el domingo, un local dijo el sheriff.

Las autoridades habían estado usando perros y drones para buscar al hombre el sábado por la noche en un bosque cerca de Winona luego de una persecución en automóvil, y el pastor de la cercana Iglesia Metodista Starrville lo descubrió escondido en el baño de una iglesia el domingo por la mañana, dijo el alguacil del condado de Smith, Larry Smith conferencia de prensa.

Smith dijo que la policía inicialmente perseguía al hombre porque se sospechaba que blandía una escopeta a través del techo corredizo de un Volkswagen Jetta que conducía el sábado. Las autoridades creen que el sospechoso, identificado como Mytrez Deunte Woolen, de 21 años de Marshall, Texas, irrumpió en la iglesia después de que la policía abandonó el área alrededor de las 2 a.m. del domingo.

El pastor Mark Allen McWilliams, de 62 años, sacó un arma y le ordenó a Woolen que se detuviera, dijo Smith, pero Woolen agarró el arma y comenzó a disparar con ella. McWilliams murió, una segunda persona resultó herida por disparos y otra resultó herida en una caída.

Woolen luego robó el vehículo del pastor y huyó hacia el este antes de ser arrestado por agentes en el cercano condado de Harrison, dijo Smith. Dijo que Woolen fue hospitalizado el domingo por la tarde con heridas de bala en la mano, pero que no está claro cuándo le dispararon.

Woolen fue acusado de agresión grave y asesinato capital. Está detenido en la cárcel del condado de Smith y la fianza está fijada en 3,5 millones de dólares.

El tiroteo se informó alrededor de las 9:20 a.m. y no había servicios en ese momento, dijo el sargento. Larry Christian, de la oficina del alguacil. Smith dijo que el pastor, su esposa y otras dos personas estaban en la iglesia en ese momento.

Woolen parece haberse refugiado en la iglesia por conveniencia y no hay nada que indique que el tiroteo fue motivado por ánimos religiosos, dijo el alguacil.

"Esta no es una ofensa relacionada con la iglesia ni con la religión", dijo Smith.

El gobernador Greg Abbott envió sus condolencias

"Nuestros corazones están con las víctimas y las familias de los muertos o heridos en esta terrible tragedia", dijo en un comunicado

No está claro exactamente cuándo entró Woolen a la iglesia en Starrville, cerca de Winona, a unas 100 millas (160 kilómetros) al este de Dallas.

Los representantes de Starrville Methodist no pudieron ser contactados de inmediato para hacer comentarios. Starrville Methodist fue construido en 1853, según la Asociación Histórica del Estado de Texas.

El tiroteo se produjo poco más de un año después de que un hombre armado abrió fuego en una iglesia cerca de Fort Worth, matando a dos personas antes de que un feligrés le disparara fatalmente.

Los funcionarios de Texas elogiaron la rápida acción del feligrés, diciendo que evitó más asesinatos y mostró la efectividad de las leyes de armas permisivas del estado, incluida una medida de 2019 que afirmó el derecho de los poseedores de armas de fuego con licencia a portar un arma en lugares de culto.

Esa ley se aprobó en respuesta a la masacre de 2017 en la Primera Iglesia Bautista de Sutherland Springs, donde un hombre mató a tiros a más de dos docenas de personas en un servicio dominical antes de quitarse la vida.

Desde entonces, ha surgido una industria artesanal en Texas y otros estados para capacitar y armar a civiles para proteger sus iglesias utilizando las técnicas y el equipo de las fuerzas del orden.

