Mujer compra casa nueva y en pocos meses presenta graves problemas

Una madre de familia en la ciudad de Alamo, Tx, nunca se imaginó que al comprar la casa de sus sueños, terminaría siendo una pesadilla.

Esto ya que apenas transcurridos unos cuantos meses, la estructura y parte de la estética comenzó a deteriorarse.

“No pensé que una casa nueva iba a tener detalles,” comentó la madre, a quien llamaremos "María". “Yo por eso escogí comprar una casa nueva en vez de comprar una casa usada que me iba a salir mucho menos, pero también igual iba a tener que invertir dinero para arreglar los detalles.”

María asegura que el haber comprado una casa nueva, no solo terminó con sus ahorros, sino también con la ilusión y la confianza en sí misma. Ella asegura que a solo meses de haber hecho la compra, los problemas comenzaron a surgir cada vez más graves.

“La pintura se me cae toda,” dijo María. “Todas las puertas están manchadas de pintura, se me han mojado los sinks, se caen las pipas, se mojan. Si he tenido muchos detalles que no pensé que una casa nueva iba a tener.”

De acuerdo a consumidor.ftc.gov, existen dos tipos de garantías en una casa nueva:

• La garantía del constructor cubre los elementos permanentes de una construcción. La mayoría de las casas nuevas tienen garantías del constructor.

• la garantía para el hogar, un contrato de servicio para las casas que ya están hincadas, y cubre reemplazos, sistemas de aire acondicionado y aparatos electrodomésticos.

Hechos Valle se comunicó con Emir Homes, la constructora encargada de la edificación de la casa de María. La compañía de apenas un año de existencia nos confirmaron sobre el año de garantía que ofrecen a sus clientes y que tomarían cartas en el asunto. Sin embargo, María dice que no ha recibido respuesta de Emir Homes. “Lo único que estoy pidiendo es que vengan y arreglen los daños que la casa tiene,” dijo María. “El último daño que tuvo fue que se me mojó el baño y el cielo, y yo le mandé la foto a ella. Inmediatamente que se la mando me deja en visto y le sigo mandando mensajes y me bloqueo”.

Emir Homes regresó a la propiedad, pero solo corrigieron detalles estéticos, como la pintura en paredes y gabinetes de la cocina.

El inspector de la casa rechazó la petición de entrevista y prefirió no hacer comentarios al respecto.

Al hablar con el buró de mejores negocios, ellos aconsejan que antes de iniciar la construcción de una casa, o comprar una, busque información a detalle sobre la constructora en "The Río Grande Builders Association" donde le darán más detalles sobre las licencias con las que cuenta la constructora que usted eligió.

Vea el video para el informe completo.