No hay acuerdo para familias migrantes separadas en medio de críticas

The Associated Press

Source: The Associated Press

WASHINGTON (AP) - Los migrantes cuyos hijos les fueron arrebatados bajo la política fronteriza de tolerancia cero del expresidente Donald Trump no han llegado a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, dijo el jueves un abogado de las familias mientras él y otros defensores rechazaban las crecientes críticas. de una propuesta para pagarles una indemnización.

El abogado Lee Gelernt de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles no discutió los detalles de las conversaciones ni confirmó una propuesta de acuerdo previamente informada de varios cientos de miles de dólares para cada persona afectada. Sin embargo, sí ofreció la posibilidad de un juicio, con padres separados de niños de tan solo seis meses como testigos, si no hay un acuerdo para poner fin al litigio.

"Todo lo que puedo decir es que no hay un acuerdo sobre la mesa y no tenemos necesariamente un marco de tiempo", dijo Gelernt en una conferencia telefónica con periodistas.

Las conversaciones de acuerdo, que normalmente serían privadas hasta que se finalice un acuerdo, se han convertido en cambio en una nueva línea de ataque para los críticos de la administración Biden que buscan vincular el problema al número creciente de migrantes que buscan cruzar la frontera entre Estados Unidos y México durante el año pasado. . Los republicanos interrogaron al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, al respecto esta semana cuando compareció ante el Comité Judicial del Senado.

“Como puede imaginar, muchos estadounidenses piensan que es una idea bastante escandalosa ofrecer pagos masivos financiados por los contribuyentes a los inmigrantes ilegales que violaron nuestras leyes, particularmente en medio de una crisis fronteriza récord que esta administración ha creado”, dijo el Senador Chuck. Grassley, un republicano de Iowa, dijo en la audiencia el martes.

Mayorkas remitió las preguntas de los senadores al Departamento de Justicia, que está a cargo de las negociaciones, aunque en un momento cuestionó la sugerencia de que un acuerdo alentaría a los futuros migrantes a buscar venir a Estados Unidos.

Alrededor de 5.500 niños fueron separados por la fuerza de sus padres bajo la política de tolerancia cero de Trump en la que los padres fueron separados de sus hijos para enfrentar un proceso penal por cruzar la frontera ilegalmente, incluso si se presentaban legalmente a las autoridades para solicitar asilo.

Trump detuvo la práctica en junio de 2018 en medio de una indignación generalizada, incluso de muchos republicanos, solo seis días antes de que un juez ordenara el fin del programa en respuesta a una demanda presentada por la ACLU.

Además de negociar un posible acuerdo, la administración Biden también ha estado trabajando para reunir a algunas de las familias. Se cree que hay cientos, y quizás hasta 1,000-2,000, padres que fueron separados de sus hijos y aún no han sido localizados.

Las conversaciones para llegar a un acuerdo se habían desarrollado en silencio durante meses cuando The Wall Street Journal informó en octubre que el Departamento de Justicia estaba considerando pagar alrededor de $ 450,000 a cada persona afectada. The Associated Press confirmó más tarde que la cifra había sido considerada, pero había cambiado, aunque no sustancialmente.

Además del pago, las conversaciones para llegar a un acuerdo también han incluido la discusión de otorgar a las familias la residencia legal en los EE. UU. Y brindar servicios de asesoramiento.

Cuando se le preguntó sobre la cantidad el 3 de noviembre, Biden pareció malinterpretar la pregunta y dijo que un pago de aproximadamente $ 450,000 por persona "no iba a suceder". Más tarde dijo que apoyaba un acuerdo, sin especificar una cantidad.

“Si, de hecho, debido al comportamiento escandaloso de la última administración, cruzaste la frontera, ya sea legal o ilegalmente, y perdiste a tu hijo, perdiste a tu hijo. Se ha ido, te mereces algún tipo de compensación, sin importar las circunstancias ", dijo Biden. “Qué será eso, no tengo idea. No tengo ni idea."

Los defensores de los migrantes dicen que el monto del asentamiento y el estatus legal de las familias no tiene sentido. “Lo que realmente es un problema es la cuestión de si nosotros, como país, estamos de acuerdo con arrancar a los bebés de los brazos de sus padres”, dijo Conchita Cruz, codirectora ejecutiva del Proyecto de Defensa de Solicitantes de Asilo.