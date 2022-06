Oficial del campus de Edinburg CISD reconocido por salvar la vida de un estudiante

Un oficial del campus del Distrito Escolar Independiente Consolidado de Edinburg fue reconocido por salvar la vida de un estudiante en marzo.

Martín Salazar recibió una medalla de salvamento el jueves por salvar a Andrea Ramírez, de 8 años.

"Es un gran honor, justo por debajo de una medalla al valor, que me hayan entregado una medalla por salvar vidas", dijo Salazar.

Ramírez, corredora de atletismo y jugadora de sóftbol, ??estaba atragantándose con un dulce durante el almuerzo.

"El dulce se cayó sin ser masticado, así que comencé a ahogarme", dijo Ramírez.

Salazar era el oficial de turno cuando ocurrió el incidente.

"Un niño gritó: 'Oficial, no puede respirar'", dijo Salazar. "Me di la vuelta, miré a mi alrededor y vi a una niña agarrando su garganta, su cara estaba roja y no respiraba".

Salazar le dio a Ramírez la maniobra de Heimlich.

“Actuó como si yo fuera uno de los suyos, y estoy muy agradecido de que me haya salvado”, dijo Ramírez.

La policía de Edinburg CISD recibe capacitación en primeros auxilios todos los años en caso de emergencias.

"No se trata de pensar", dijo Salazar. "Es solo una reacción, el entrenamiento se hace cargo. Quiero asegurarme de que todos los que están aquí en el campus siempre se sientan seguros, ese es mi trabajo y es un privilegio para mí desempeñar mis funciones".