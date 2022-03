Pareja lamenta la pérdida después de que el perro muere durante la visita al veterinario

Una pareja de Edinburg hace un llamado a la responsabilidad de los empleados después de que se reportó la muerte de su perro durante una visita a una clínica veterinaria.

El incidente tuvo lugar en Pet Doctor 911 en McAllen. “Harley”, una bulldog inglés de 8 años, tuvo una cita a las 2 p.m. Cita el 4 de marzo.

Los propietarios Norma y Félix Reyes dijeron que después de más de una hora recibieron una llamada.

“Me dijeron que Harley se había derrumbado y que estaban haciendo reanimación cardiopulmonar”, dijo Norma, y ??agregó que los empleados ofrecieron diferentes razones de lo que pudo haber causado la muerte súbita. “Realmente no tenían una respuesta, solo estaban asumiendo lo que salió mal con Harley”.

Pet Doctor 911 se ofreció a pagar una autopsia independiente en el hospital de enseñanza veterinaria de Texas A&M, pero finalmente se rechazó. Una decisión rápida que probablemente fue impulsada por el orgullo.

“No iba a dejar que cortaran a mi perro”, dijo Félix. “Ya lo habían matado y no iba a dejar que le hicieran más daño”.

Como resultado, un representante de Pet Doctor 911 dijo que luego compilaron las radiografías actuales de Harley y las compararon con un conjunto de una visita anterior que se envió a una consulta de radiología independiente.

“El radiólogo notó que Harley sufría de un agrandamiento del corazón que se había desarrollado entre la visita anterior y esta, una condición que tanto los propietarios como nosotros desconocíamos antes de este momento”, se lee en un comunicado. “Esta es una condición médica grave que probablemente causó el fallecimiento repentino y trágico de Harley. “Aunque no podemos decir con certeza sin el beneficio de una autopsia que la muerte de Harley fue causada por su condición cardíaca, podemos decir con certeza que Harley no murió por asfixia o por una fractura en el cuello”.

Cuando se leyó en voz alta parte de la declaración, Norma negó con la cabeza. Tanto ella como Félix creen que las imágenes de seguridad que se compartieron voluntariamente con ellos cuentan una historia diferente. Ese video de 4 minutos se compartió rápidamente en línea, obteniendo miles de acciones e interacciones en Facebook.

“Puedes ver dónde ella tiene su brazo alrededor de su cuello y esas cosas y se sentó a horcajadas sobre él”, dijo Félix. “Puedes verlo jadeando por aire o él luchando contra ella, porque sintió que algo andaba mal”.

Desde entonces, Harley ha sido enterrada en el patio trasero de la pareja. Sin una autopsia adecuada, es probable que no se obtenga una respuesta clara sobre qué causó su muerte. Aún así, la pareja pide justicia.

“Solo quiero que la persona que lo manejó y las personas involucradas reconozcan lo que han hecho”, dijo Félix. Norma agrega: “No podemos recuperar a Harley. Simplemente no queremos que esto le suceda a nadie más”.

Los Reyes dijeron que no buscan emprender acciones legales, pero presentaron un informe ante la policía de McAllen.

LEA LA DECLARACIÓN COMPLETA A CONTINUACIÓN:

"A nuestra comunidad Pet Doctor 911/Animal Center of McAllen,

Hemos estado siguiendo una historia en línea y en los medios locales sobre el fallecimiento de un paciente visto aquí la semana pasada. Normalmente, la atención de los pacientes es un asunto privado entre nuestra clínica y las familias de nuestros pacientes. Sin embargo, este asunto se hizo público cuando el video que le proporcionamos a la familia se publicó en línea. Respetamos el derecho de todos a compartir sus opiniones, pero nos sentimos obligados a abordar la información falsa e incompleta que incluso ha resultado en amenazas de muerte contra nuestro personal y sus familias.

En primer lugar, nuestros corazones están con la familia por la pérdida prematura de su amado perro, Harley. Como profesionales cuya misión es salvaguardar la salud de todos los animales, entendemos lo difícil que es para cualquiera perder a la mascota de su familia. Nuestro objetivo siempre ha sido brindar a nuestros pacientes y sus propietarios no solo atención médica de la más alta calidad, sino también respeto y honestidad. De acuerdo con ese compromiso, proporcionamos voluntariamente a la familia de Harley las imágenes de video de nuestras cámaras de seguridad internas inmediatamente después de su solicitud. Para aquellos que no están familiarizados con las prácticas médicas veterinarias estándar, podría ser fácil malinterpretar algo de lo que se ve en el video. Podemos afirmar honesta y afirmativamente que, contrariamente a lo que se ha insinuado en línea, Harley no fue asfixiado ni se rompió el cuello. La muerte de Harley fue triste y trágica, pero no fue el resultado de las acciones o inacciones de nuestro técnico.

Harley era un Bulldog Inglés de 8 años y 5 meses y un paciente al que habíamos visto varias veces. Harley no solo había sido tratada por una enfermedad grave en nuestra práctica, sino también por un corte de uñas. La semana pasada, Harley fue llevada a la clínica para recibir tratamiento por una infección de oído, y el dueño de Harley solicitó que le cortaran las uñas. Durante el curso de este corte de uñas, Harley colapsó inesperadamente. Después de que se derrumbó, nuestro técnico verificó de forma rápida y continua que tenía pulso comprobando su pulso en las patas traseras y continuó controlando que Harley estuviera respirando por sí solo. Mientras monitoreaba a Harley, el técnico instruyó a otro miembro del personal para que notificara la situación al veterinario. Durante este breve tiempo, las respiraciones de Harley se ralentizaron drásticamente y, al observar esto, fue transportado de inmediato a una sala de cirugía donde nuestro médico realizó la RCP. Como parte de nuestros esfuerzos para diagnosticarlo y tratarlo, pudimos tomar importantes imágenes radiográficas. Seguimos tratando a Harley con medidas de salvamento hasta que, tras consultar con la familia, nos indicaron que cesáramos en todos los esfuerzos.

Reconocemos que las imágenes de video pueden malinterpretarse fácilmente. Tenga en cuenta que Harley estaba siendo manejado por nuestros técnicos de una manera consistente con él siendo un Bulldog. Los bulldogs pertenecen a una clase de perros con rasgos de carácter específicos que los hacen propensos a la respiración obstructiva y difícil. Trabajamos con cientos de Bulldogs regularmente, y siempre seguimos el estándar de cuidado para esta raza, por lo que no se usó bozal durante el corte de uñas, y solo se usó una restricción física mínima para mantener a Harley quieto y seguro para el corte de ese día. Nuestro técnico sujetó a Harley específicamente alrededor de su hombro, evitando la parte superior del cuello y la boca para evitar cualquier restricción de la respiración de Harley. También se puede ver al técnico sujetando el arnés del paciente para mantener al perro seguro y al personal a salvo, sin ejercer una fuerza indebida alrededor del pecho del perro. Estos métodos en conjunto constituyen una "mejor práctica" de la industria que se utiliza en las clínicas de todo el país todos los días, y es realmente el método de sujeción más seguro para perros como Harley. Incluso cuando sostienen a estos pacientes de manera adecuada, seguirán resistiéndose y tratarán de escapar, ya que el corte de uñas no es natural para ellos y puede ser estresante.

Si el manejo fue apropiado, ¿qué causó la muerte de Harley? Esta es una pregunta importante aquí, y una que tuvimos de inmediato. Ofrecimos pagar una autopsia independiente en Texas A&M hospital de enseñanza veterinaria, pero desafortunadamente, los dueños de Harley se negaron. La muerte de ningún animal es fácil para nuestros corazones, por lo que, dado que la opción de una autopsia no estaba disponible para nosotros, compilamos las radiografías actuales de Harley con las de una visita anterior y las enviamos a una consulta independiente de radiología para que la evaluara su junta. radiólogos certificados y capacitados en la especialidad. El radiólogo notó que Harley sufría de un agrandamiento del corazón que se había desarrollado entre la visita anterior y esta, una condición que tanto los propietarios como nosotros desconocíamos antes de este momento. Esta es una condición médica grave que probablemente causó el fallecimiento repentino y trágico de Harley. Aunque no podemos decir con certeza sin el beneficio de una autopsia que la muerte de Harley fue causada por su enfermedad cardíaca, podemos decir con certeza que Harley no murió por asfixia o por una fractura en el cuello.

En Animal Medical Center estamos comprometidos a ser honestos y abiertos con nuestros clientes, independientemente de las circunstancias, y nuestros médicos se han acercado repetidamente para compartir condolencias, ofrecer explicaciones y brindar toda la información solicitada a la familia durante este tiempo, incluida la completa. informe de radiología. Esperamos que esta declaración arroje algo de luz sobre esta lamentable situación. Todos estamos de acuerdo, la pérdida de Harley fue trágica e inesperada y ha dejado a su familia con un agujero en el corazón, un sentimiento que nuestra clínica conoce y simpatiza muy bien, y nuestras más sinceras condolencias para la familia de Harley.

Atentamente,

Centro Médico Animal de McAllen - Pet Doctor 911"