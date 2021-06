Policía: 4 muertos y 4 heridos en tiroteo en el lado sur de Chicago

CHICAGO (AP) - Una discusión en una casa en el lado sur de Chicago estalló en tiroteos la madrugada del martes, dejando cuatro muertos y cuatro heridos, dijo la policía.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 5:45 a.m. en el vecindario de Englewood, dijo la policía. Nadie ha sido arrestado y la policía brindó pocos detalles sobre el tiroteo. Ninguna de las víctimas parecía ser menor de edad.

En una conferencia de prensa el martes por la mañana, el superintendente de policía David Brown dijo que tres de las víctimas que murieron eran mujeres y uno era hombre. El departamento informó anteriormente que los cuatro eran mujeres.

Los detectives todavía estaban tratando de determinar si había más de un tirador y dijeron que estaban tratando de localizar a los testigos, dijo el portavoz de la policía Tom Ahern. Un niño de 2 años fue sacado a salvo de la casa y puesto bajo custodia protectora, dijo.

Las autoridades no revelaron de inmediato las identidades y edades de los cuatro que murieron.

Los cuatro heridos incluyeron a dos hombres que recibieron disparos en la nuca. La policía no pudo proporcionar información sobre sus condiciones. Un hombre de 23 años que recibió un disparo en la espalda y una mujer que sufrió una herida de bala no especificada se encontraban en estado crítico, dijo la policía.

Brown dijo que los detectives no han tenido la oportunidad de entrevistar a las cuatro víctimas sobrevivientes, que estaban siendo tratadas en hospitales. Pero dijo que un testigo le dijo a la policía que escuchó disparos alrededor de las 2 a.m. y que el sistema de detección de disparos ShotSpotter del departamento captó el sonido de los disparos en ese momento. Brown no proporcionó detalles sobre si ese tiroteo estaba relacionado con el tiroteo en la casa. El testigo le dijo a la policía que se escucharon más disparos alrededor de las 5:45 a.m.

Brown también dijo que la policía recibió varias llamadas sobre disturbios en la residencia donde se encontraron los cuerpos, pero no dio más detalles. Dijo que se recuperaron un cargador de alta capacidad y casquillos de bala de la escena y que aparentemente no hubo una entrada forzada a la casa.

El tiroteo se produce unos días después de que una mujer murió y otras nueve personas resultaron heridas cuando dos hombres abrieron fuego contra un grupo que estaba parado en una acera en Chatham, también en el lado sur de la ciudad. La policía dijo que nadie ha sido arrestado en ese tiroteo. Varios tiroteos masivos durante el fin de semana avivaron las preocupaciones sobre un aumento en la violencia con armas de fuego en Estados Unidos de cara al verano, a medida que las restricciones del coronavirus disminuyen y más personas pueden socializar.

