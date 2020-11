Presidente Trump y algunos republicanos intentan poner en duda los resultados de las elecciones

in Hechos Valle

Después de que cerraron las urnas el día de las elecciones, el presidente y algunos republicanos intentaron poner en duda los resultados de las elecciones.

Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca el jueves por la tarde, el presidente Donald J. Trump dijo: “Este es un caso en el que están tratando de robar una elección. Están tratando de manipular una elección y no podemos permitir que eso suceda ".

Trump no proporcionó evidencia para respaldar sus afirmaciones.

Las principales cadenas de televisión, incluidas ABC, CBS y NBC, dejaron de transmitir los comentarios del presidente cuando comenzó a hacer acusaciones sin fundamento.

The Associated Press convocó la elección del ex vicepresidente Joseph R. Biden Jr. el sábado, cuando ganó en Pensilvania.

En el Valle del Río Grande, algunos republicanos locales también están preocupados por la integridad de las elecciones.

"Creo que existen preocupaciones legítimas en algunos casos, no en todos, con respecto a la integridad de los votantes", dijo Morgan Cisneros Graham, presidenta del Partido Republicano del Condado de Cameron. "Hasta qué punto eso ha influido en los resultados que estamos viendo, realmente no podemos hablar. No tenemos todos los hechos".

Jared Hockema, presidente del Partido Demócrata del Condado de Cameron, dijo que no había surgido ninguna evidencia para respaldar las acusaciones de fraude electoral.

"No ha habido evidencia que se haya desarrollado con respecto a ningún tipo de incorrección. Esa es evidencia que habría salido antes de las elecciones, no ahora, ¿verdad? Habría escuchado estas quejas el día de las elecciones", dijo Hockema. "Y, en segundo lugar, muchas de las papeletas que se están contando se están contando según los procedimientos que fueron instituidos y aprobados por las legislaturas republicanas".