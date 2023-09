Ranchero de Mercedes obtiene el título de 'Vaquero del Condado de Hidalgo'

Teo Martínez, de 65 años, proclamado vaquero del condado hidalgo, lleva más de dos décadas realizando lo que hace.

Originalmente de Veracruz, México, Martínez nació y fue criado en un rancho. De acuerdo con el vaquero, cuidar a los animales es algo que corre por sus venas, ya que el amor por el ganado fue algo pasado de generación en generación por su abuelo, y su papá de 93 años, que le enseñó desde cómo ordeñar vacas hasta cómo extraer becerros de ellas.

Martínez se fue de su rancho con sus vacas en 1983 para el valle y desde 1996 ha estado trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana

Él recibe llamadas frecuentemente de la oficina del sheriff del condado hidalgo y otras entidades a diario pidiéndole que rescate a animales sueltos, en situaciones peligrosas, atrapados encima de puentes, o afectados por clima extremo, y los cuida hasta que sus propietarios vengan a recogerlos

"Yo siempre he querido los animales desde que estaba muy muy niño este, pues nací con ellos, siempre me paraba y me gustaba observar los animales, decía yo un día de esto voy a tener un rancho grande y siempre he estado esté con ellos y por eso los quiero y siento que si los ayudas porque ellos, pues que más lo va a ayudar si alguien si el dueño no puede ayudarlo, pues entonces si yo tengo la facilidad de poderlos ayudar ahí estoy," explico el vaquero, Martínez.

Actualmente, fue el canal 5 quien realmente le dio ese nombre después de hacerle un reportaje, años atrás, pero no fue nada oficial hasta el 18 de agosto del año pasado.

Martínez trabaja 24/7 y es por su arduo trabajo que las autoridades oficialmente lo nombraron como el vaquero del condado Hidalgo, pero a pesar de su reconocimiento, Martínez sigue siendo el mismo de siempre.

"Si voy en la calle y me saluda el que está pidiendo como quiera, yo lo saludo y me saludó de manera, yo lo saludo porque somos iguales, todos somos iguales, no más que como le digo, a veces me ha tocado suerte que me han reconocido, pero hoy me siento igual yo me siento que sigo hacia adelante sin esperar nada," agrego Martínez.

Su papá tiene 93 años y aún vive en México, Martínez nos cuenta que siempre va a Veracruz para visitarlo y también al rancho donde creció y aprendió todo lo que sabe que hoy ayuda a nuestra comunidad en mercedes.

Vea el video para el informe completo.