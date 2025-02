Recomiendan mantener frescas las frutas y verduras antes de consumirlas

En temas de salud, las frutas y las verduras son parte importante de una dieta saludable.

Pero ¿sabía que las bacterias dañinas a veces pueden vivir en ellas?

Los especialistas recomiendan que los adultos consuman hasta dos tazas de fruta y alrededor de tres de verduras todos los días como parte de una dieta saludable.

Sin embargo, los expertos dicen que también hay que mantener los productos frescos en un lugar seguro.

"La verdad es que las verduras y frutas sin lavar pueden estar contaminadas no solo con tierra, sino también con bacterias, hongos, virus o pesticidas", Sanjay Gupta, neurocirujano.

Los funcionarios de salud afirman que una gran cantidad de enfermedades transmitidas por los alimentos en Estados Unidos se deben a los gérmenes en los productos frescos.

Además, agregan que la seguridad comienza en la tienda. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan elegir frutas y verduras que no estén dañadas ni magulladas y mantenerlas separadas de las carnes, aves y mariscos crudos en el carrito de compras y en las bolsas del supermercado.

La forma más segura de disfrutar de los productos frescos es cocinarlos, pero también es útil lavarlos con agua corriente fría.

"Comience con las manos, las superficies y los utensilios limpios. Deseche las hojas dañadas. Enjuague o frote hasta que la superficie de sus productos ya no luzca sucia. También debe secar inmediatamente cualquier cosa que no vaya a comer antes de guardarla. Use una toalla de papel seca, por ejemplo, o pásela por una centrifugadora de ensaladas", indicó Sanjay Gupta.

Los expertos recomiendan guardar las frutas y verduras en el refrigerador en un plazo de dos horas tras llegar a casa y almacenarlas separadas de las carnes, aves y mariscos crudos.

"Ahora bien, hay excepciones. Las bayas, las cerezas y las uvas, por ejemplo, para que duren más, guárdelas sin lavar en el refrigerador y lávelas solo cuando vaya a comerlas", agregó Sanjay Gupta.

Para evitar la contaminación cruzada, los expertos recomiendan usar diferentes tablas de cortar para frutas y vegetales de las que utiliza para las carnes, aves y mariscos crudos. También, lave las tablas, los mesones y utensilios con agua caliente y jabón antes y después de cortar frutas y vegetales.