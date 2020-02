Remueven Tope en Expressway 83 en Donna

in Somos Noticias

ACTUALIZACIÓN (Abril 25): Fue un recorrido mucho más fluído para conductores la mañana del miércoles tras unos pocos días de quedar sorprendidos por un tope en la carretera.

El tipo de “tope” fue ocasionado cuando equipos de construcción instalaban una nueva tubería en la parte posterior de la carretera el pasado fin de semana.

La noche del martes, el Departamento de Transporte de Texas cerró parte de la carretera para reparar y estabilizar el área.

La ciudad intenta determinar qué ocasionó la creación de este tope.

DONNA – Parte del Expressway 83 será cerrado a partir del martes a las 9 p.m., mientras trabajadores del Departamento de Seguridad Pública reparan el tope en una porción de la carretera.

El tope tomó por sorpresa a choferes durante el fin de semana hasta el martes, como también a trabajadores de la ciudad.

El director de los Servicios Públicos de Donna, Jonás González, dijo que el tope se desarrolló el sábado mientras se completaba obras por debajo de la carretera.

“Mientras el contratista estaba trabajando, se dieron cuenta que una porción de la carretera en dirección este-oeste se levantó un poco, un poco,” explicó.

No es claro lo que causó que se alzara, pero la ciudad, TxDOT y Saenz Brother’s Construction, la compañía contratada por la ciudad para instalar una línea de agua nueva, trabajan para conseguir una respuesta.

Una conductora comentó a CHANNEL 5 NEWS que se sorprendió por la sacudida repentina que sintió mientras manejaba por el área durante el fin de semana.

“Fue muy extraño porque normalmente paso por esa calle muy a menudo, pero solo me asusté. No sabía lo que era hasta que vi por mi espejo y me di cuenta que los otros autos estaban pasando por ese tope,” ella dice.

Varios residentes llevaron sus preocupaciones al ayuntamiento de la ciudad de Donna.

“Obviamente, tú sabes, si vas allá y ves vehículos de alto perfil, y puedes ver cómo eso podría ser un problema”, dijo González.

TxDOT nos comenta que el tope no estará ahí para el miércoles en la mañana.