Residente del Valle busca transmitir mensaje de paz con pintura de mural

"Love Thy Neighbor" o "Ama Al Prójimo" es lo que se puede leer en un mural recién pintado en la ciudad de Donna. Se trata de una obra del artista local Alexandro Gregoria, quien dice querer transmitir un mensaje de no rendirse en tiempos de división.

Un nuevo mural titulado "Ama Al Prójimo" está llamando la atención de muchos aquí en la comunidad, no solo por sus colores, sino por el poderoso mensaje que transmite.

"Lo que transmite el mural para la comunidad es un signo de esperanza y si este mural puede salvar vidas hicimos nuestro granito de arena para esta causa", agrega Alexandro Gregoria, Artista.

La idea surgió al ver un video en las redes sociales y lo impulsó no solo a él, sino también a su equipo a crear el mural que le tomó ocho horas para pintar y 18 horas para la preparación.

"Comenzó todo con una idea, llegue a ver un video y dije wow creo que voy a hacer esto, mire un video de una protección, voy a hacer como el video de la proyección, pero lo voy a pintar en un mural. Pero el proceso tomó más de 10 horas total, fueron 18 horas", agrega Alexandro.

Quienes pasan por aquí dicen que el mural es un aviso, para que los residentes lo vean y entiendan por qué los hace reflexionar.

"Veo paz, tranquilidad y más que nada está un poco temeroso, ¿y qué más ve? El mensaje que está ahí que se ame al prójimo", agrega Benjamín Villegas Del Ángel, Operador de Quinta Rueda

Alexandro tiene su meta clara, amar al prójimo y busca paz en la comunidad.

Dice que no le gusta que ver que estén quemando banderas o generando violencia.

"Eso era la meta que el mural llegará a transmitir esa energía, esa iluminación para la comunidad, yo no quiero que la comunidad contra ICE que en realidad amamos a este país y contribuimos mucho, el mural es muy natural, no tiene hate es más paz. El mensaje que tengo para la comunidad es no hay que rendirse y no tengan miedo, no se rindan y todo saldrá bien gracias a Dios" agrega Alexandro.

Aquellos quienes han visto este mural aseguran que no solo embellece el espacio, sino que también les recuerda la importancia del amor y la empatía en medio de las conversaciones actuales.