Residentes de Brownsville protestan ante operativos de minería y problemas de salud pública

A pocos metros de un vecindario en Brownsville, se ubica Milwhite Inc, una compañía dedicada a la industria de minerales que ópera a diario, lo cual genera un polvo que en la mayoría de ocasiones cubre todo un automóvil.

"Ya no es normal, nuestras vidas en realidad se han alborotado, no podemos caminar con nuestros niños, a mí me gusta mucho caminar con mis niñas afuera, yo trabajo desde casa y a veces mi única salida es estar afuera a caminar con mis niñas y ni eso podemos hacer" dijo una de las residentes afectadas, Adhlemy Sánchez.

Sánchez es solo una de las vecinas que hoy no aguantó más y decidió unirse con todo el vecindario a una protesta pacífica.

"Ha pasado año tras año y nadie nos ha hecho caso, nadie nos ha ayudado, TCEQ discúlpenme, pero hablamos y ustedes no más dicen que van a multar y nuestras casas, nuestros hijos, nuestras plantas, nuestros hijos van en el autobús se van empolvados y llegan empolvados"

"¿Ustedes llevan una vida normal? No, no la llevamos, porque no podemos salir, no podemos convivir con nuestras familias, ni juntarnos ni eso, más que adentro encerrados"

La senadora del distrito 27, Morgan Lamantia junto con la comisionada de la ciudad de Brownsville, Linda Macias, afirmaron a esta comunidad afectada que ayudarán ante la comisión para buscarle una salida a este problema de salud pública.

La TCEQ es la agencia gubernamental encargada de garantizar que los problemas ambientales no afecten al público ni a la comunidad. Por eso han sido alertados de ello. Están alertados sobre esto, o al menos en febrero, sobre el problema actual que está sucediendo porque claramente ha aumentado.

"Ya van como dos meses que estamos trabajando juntos con la vecindad y con las agencias que son responsables en ayudar con este problema" agrego la comisionada de la ciudad de Brownsville, Linda Macias.

Por ahora la comunidad continúa a la expectativa de respuestas, pues según ellos, quienes más resultan afectados con este polvo, son los niños.

Vea el video para el informe completo.