Salud y Vida: Encefalitis Anti-Receptor NMDA, un ataque cerebral que puede afectar a cualquiera.

By:

in Noticias RGV

Ir a cazar, recorrer las montañas en bicicleta, y hasta montar a caballo: lo que sea, Katie Miller lo hacía... hasta que un día, simplemente no pudo. “Simplemente, no me sentía normal, como mi misma” expreso Miller.

"Katie dijo: 'mamá, siento que mi cerebro se rompió'" dijo la madre de Katie, Colleen Miller.

Los médicos locales ingresaron a Katie en una sala psiquiátrica, pero lo que le sucedió a Katie no era mental, sino físico.

“Lo que sucede es que eres perfectamente normal un día y, de repente, de la noche a la mañana, esta persona puede volverse paranoica, puede comenzar a tener alucinaciones visuales, alucinaciones auditivas” dijo la neuróloga Stacy Clardy.

La encefalitis del receptor antiNMDA, también conocida como enfermedad del cerebro en fuego, se diagnostica incorrectamente como un trastorno psiquiátrico en hasta el 40 por ciento de los pacientes.

“Entonces, para muchas de las mujeres, especialmente después de la pubertad, pueden desarrollar lo que se llama un quiste dermoide o un teratoma ovárico” agrego la neuróloga.

Estos quistes a menudo tienen pelo y dientes, por lo que el sistema inmunitario lo ve como extranjero y lo ataca, pero, “en estos quistes, hay un componente de tejido que realmente es tejido cerebral” comento Stacy.

En cuatro días, Katie estaba catatónica y necesitaba una máquina para respirar.

No existe algún tratamiento específico aprobado para esta enfermedad. Es por eso que un ensayo clínico a nivel nacional de cinco años está realizando pruebas para determinar si un medicamento llamado Inebilizumab detendrá este ataque cerebral.

A Katie le quitaron el quiste, no puede recordar tres meses de su vida... pero ahora, y con varios medicamentos, Katie está en camino a la recuperación.

Hasta el 50 por ciento de los pacientes pueden sufrir consecuencias a largo plazo, especialmente síntomas cognitivos y del ánimo. La recuperación también suele ser lenta y los pacientes requieren estadías prolongadas en el hospital.

Investigadores dicen que el ensayo se está realizando en 26 lugares en todos los estados unidos, Barcelona y Holanda, y si crees haber escuchado de esta enfermedad, puede ser así por el libro Cerebro en Fuego escrito por la periodista Susanna Cahalan que padecía de esta enfermedad por el cual hicieron una película al respecto en el 2016.

Vea el video para el informe completo.