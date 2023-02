Salud y Vida: Recomendaciones para combatir los miedos

No necesita ser testigo de violencia para tener una respuesta de estrés ante ella.

Ante estos miedos existe estrés, y la necesidad de cómo manejarlo, especialmente cuando estás expuesto a videos violentos como el del arresto de Tyre Nichols.

La terapeuta Jody Baumstein dice que para hacerle frente a los sentimientos que podrían causarle los videos violentos comienza por hablar con alguien de confianza.

“Tenemos una tendencia de restarle importancia a las cosas y evadirlas, pero sabemos que evadirlas solo impulsa la ansiedad, y es peor", explicó Baumstein.Baumstein recomienda que enfrente esos sentimientos, pero que también se escuche a sí mismo y conozca sus límites, y cuide de sí mismo.

Podría realizar actividad física o tomar tiempo para relajarse — dependiendo de lo que prefiera.

“No se trata sobre lo correcto o incorrecto, sino de descifrar lo que necesita en ese momento y cuidarse a sí mismo", dijo Baumstein.

Baumstein dice que los niños pequeños no deben ser expuestos a violencia. Además, es importante escuchar a los niños más grandes. Tenga con ellos una conversación abierta y honesta sobre lo que pasó y valide sus sentimientos.

“Bríndeles consuelo, hágales saber que están seguros en este momento”, dijo Baumstein. “Pero no les mienta y no les diga que esto no volverá a suceder porque no podemos saber eso con exactitud", agregó.

Si los sentimientos se vuelven abrumadores, consulte a un terapeuta o médico sobre las mejores maneras de conseguir la ayuda que necesita. Recuerde que tanto su salud física como mental están en sus manos.