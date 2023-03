Salvando vidas 24 horas al día

Airlift 5 es un equipo de dos paramédicos, un enfermero y un piloto de helicóptero que cubre los cuatro condados del Valle. Están capacitados para hacer cirugías, transfusiones de sangre y desplazamientos a diferentes ciudades del estado.

“Es bien importante este servicio porque ofrecemos cuidados intensivos, cargamos muchos medicamentos en nuestro servicio de helicóptero”, explicó Sergio Garza, uno de los paramédicos aéreos, quien agregó que también cuentan con sangre, en caso de que el paciente la llegase a necesitar.

Otro de los beneficios de este equipo de rescatistas es que están capacitados para realizar cirugías al momento o instante que rescatan al paciente.

En temporadas como la actual, donde miles de personas se encuentran de paseo y disfrutando del "spring break", el equipo de rescatistas del Airlift 5 permanece alerta ante cualquier emergencia o misión de rescate que se pueda presentar.

Una de las últimas actualizaciones de su entrenamiento en tierra y aire involucra directamente a los enfermeros de los diferentes hospitales del Valle del Río Grande, con quienes se quiere reducir el riesgo de accidentes al momento de dejar a un paciente en cualquier entidad hospitalaria.

El costo de este transporte aéreo lo cubre la compañía de seguro del paciente, sin embargo, el director David López indicó que si el paciente no cuenta con seguro ni con recursos suficientes, a través de la compañía, la cual es privada, se hace un acuerdo de pago que no afecte sus finanzas, ya que afirman que su objetivo es rescatar y no interferir en la tranquilidad de las familias.