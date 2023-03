Su Salud Importa: Aprueban una prueba casera de hisopo nasal que detecta el covid-19 y la influenza

Si tiene fiebre y tos, puede que no necesite ver a un profesional de la salud para saber si es influenza o covid-19, ya que una nueva prueba casera para identificar cualquiera de estas dos enfermedades ha sido autorizada por la FDA.

Por primera vez, según la FDA, se ha dado luz verde a una prueba casera de hisopo nasal que puede determinar si padece COVID-19 o influenza en media hora.

"Puede comprar estas pruebas libremente cuando, durante la temporada de gripe, tenga síntomas en el sistema respiratorio superior y no sepa si es covid, no sepa si es influenza. Esta es una gran manera para que una persona pueda saberlo," dijo Dra. Chris T. Pernell con American College of Preventive Medicine.

La prueba puede identificar un resultado negativo para Influenza-A con una exactitud de más del 99%. Y un resultado positivo de COVID-19 con una exactitud de más del 90%. Es 100% precisa en muestras negativas de COVID-19, y más de un 88 por ciento precisa en resultados positivos.

No hubo suficientes casos de Influenza-B para que la empresa realizara pruebas reales de esa cepa, pero en estudios hechos en laboratorios se captó casi el 100% de los casos negativos.

"Si tienes esta prueba, puedes decir, ok, esto es Influenza; entonces puedes obtener el tratamiento apropiado para la Influenza o puedes propagar la Influenza. O si es COVID puede obtener el tratamiento adecuado para COVID y luego entrar en cuarentena o aislamiento," dijo Dra. Pernell.

El CEO de la empresa le dijo a USA Today que anunciará el precio y la fecha de lanzamiento en Estados Unidos más adelante.

Las personas que han tenido síntomas parecidos a los de Influenza o COVID-19, pero obtienen un resultado negativo, podrían tener una infección respiratoria diferente y deben darle seguimiento.