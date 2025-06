Trump despliega Guardia Nacional en Los Ángeles para sofocar protestas pese a objeciones de Newsom

in Noticias RGV Source: APnews.com By: ERIC THAYER, MORGAN LEE y MICHELLE L. PRICE Associated Press

U.S. National Guard are deployed around downtown Los Angeles, Sunday, June 8, 2025, following an immigration raid protest the night before. (AP Photo/Eric Thayer)