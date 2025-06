Veterano de Brownsville enfrenta una rara enfermedad cerebral que avanza rápidamente

Una mujer de Brownsville comparte la dura historia de su esposo, diagnosticado este año con una rara y mortal enfermedad cerebral. Gerald Plot sirvió como veterano de la marina, agente federal y también como investigador privado.

Esos son todos los títulos en poder de Gerlad Plot, pero existe uno más que obtuvo hace más de una década.

"Hemos estado casados 14 años, conectamos por el amor a los animales. Era una persona que haría su chequeo de 6 meses", agrega Jeissa Meléndez, esposa de Gerald Plot.

Ella dice que su esposo siempre fue un hombre sano.

Pero en marzo, a sus 60 años, Plot comenzó a mostrar síntomas alarmantes.

"Empezó a tener un poco de temblor en las manos y ser un poco torpe", agrega Jeissa Meléndez

Jeissa dice que hizo una cita con el departamento de Asuntos para Veteranos, pero antes de que pudieran irse, los síntomas de Plot comenzaron a empeorar.

"Me llamó y me dijo... Jeissa, no quería decírtelo, pero renuncié a mi trabajo y le pregunté por qué y me dijo que estaba haciendo sus investigaciones, pero tan pronto como llegaba a casa no recordaba nada", agrega Jeissa Meléndez.

Plot comenzó a tener alucinaciones, delirios y estaba perdiendo la capacidad de caminar.

El 17 de abril, Jeissa recibió la noticia de que su esposo tenía la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, también conocida como la enfermedad prionica.

"Y dije, ¿qué significa esto?... ¿Qué vamos a hacer en el futuro? Y él dijo que no hay tratamiento... no hay cura... solo tenemos que mantenerlo cómodo", agrega Jeissa Meléndez.

A Plot y Jeissa le dijeron que solo le quedaban unos meses de vida.

Enfermedad prionica es un trastorno cerebral mortal, causado por proteínas llamadas priones que destruyen el tejido cerebral. Afecta a una de cada millón de personas, en el mundo.

"Es por eso que es una enfermedad tan peculiar y diferente a casi todo lo que hemos estudiado en neurología", agrega Dr. Daniel Sá, M.D. neurología

El Dr. Daniel Sá, un neurólogo de McAllen, ha visto pocos casos en sus 20 años de carrera, pero ninguno de ellos en El Valle.

"Dejas de hablar, dejas de caminar, dejas de poder alimentarte a ti mismo y, desafortunadamente, en el 100 por ciento de los casos - es mortal", agrega Dr. Daniel Sa, M.D. neurología

Gerald recibe cuidados en un asilo en Brownsville. Jeissa pasa la mayoría de sus días a su lado.

"Siempre decía que yo era su pajera de vida... y saber que lo voy a perder por una enfermedad que no es común es muy difícil", agrega Jeissa.

Ella espera que su historia cree conciencia sobre el impacto de esta enfermedad en los pacientes y sus familias.

"Es abrumador estar aquí y tratar de ver a un médico... nadie conoce la condición", agrega Jeissa.

Una vez que Plot fallezca, Jeissa cumplirá con su último deseo llevar a su esposo de vuelta a su país de origen en Puerto Rico. Junto con una urna decorada en su equipo de fútbol favorito: Los Dolphins.

"Su misión en la tierra ha terminado y estoy bien con ella", agrega Jeissa.