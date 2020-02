Weinstein es hallado culpable en momento cumbre para #MeToo

Por MICHAEL R. SISAK y TOM HAYS

NUEVA YORK (AP) — Harvey Weinstein fue declarado culpable el lunes de violación y abuso sexual contra dos mujeres y podría ser sentenciado a décadas en prisión, sellando su caída de magnate de Hollywood a archivillano del movimiento #MeToo.

El productor de cine fue condenado de cargos derivados de un abuso sexual en 2006 y una violación en 2013. El jurado declaró a Weinstein inocente del cargo más serio, abuso sexual predatorio, que conllevaba una pena potencial de cadena perpetua.

La condena más perjudicial, por el abuso sexual de la asistente de producción Mimi Haleyi, conlleva una sentencia máxima de 25 años tras las rejas.

Weinstein, de 67 años, tenía cara de resignación cuando escuchó el veredicto y fue visto hablando con sus abogados poco después.

Un juez ordenó que fuera encarcelado de inmediato. Oficiales de la corte rodearon a Weinstein, lo esposaron y lo sacaron de la sala. El juez dijo que pedirá que Weinstein sea retenido en la enfermería luego que sus abogados dijeron que requiere de atención médica tras haberse sometido a una infructuosa operación de la espalda.

El veredicto llega tras semanas de testimonios a menudo desgarradores y dolorosamente gráficos de una serie de acusadoras que hablaron de violaciones, sexo oral forzado, manoseo, masturbación y proposiciones indecorosas justificadas en Hollywood como parte de la cultura del “casting de sofá”.

La condena fue vista como un muy esperado ajuste de cuentas para Weinstein después que los años de rumores sobre su comportamiento se convirtieron en el torrencial de acusaciones que destruyó su carrera en 2017 y le dio lugar a #MeToo, el movimiento global para exhortar a las mujeres a pronunciarse y señalar a hombres poderosos por conducta sexual inapropiada.

El jurado de siete hombres y cinco mujeres deliberaron por cinco días antes de declararlo culpable.

El caso contra el otrora temido productor se construyó esencialmente sobre tres acusaciones: que violó a una aspirante a actriz en un cuarto de hotel en Nueva York en 2013, que le dio sexo oral por la fuerza a Haleyi, y que violó y le dio sexo oral por la fuerza a la actriz de “The Sopranos” (“Los Soprano”) Annabella Sciorra en el apartamento de ella a mediados de la década de 1990.

Tres mujeres más que dijeron que fueron atacadas por Weinstein también rindieron declaraciones como parte de un esfuerzo de los fiscales por mostrar un patrón de conducta brutal por parte del acusado.

The Associated Press no suele identificar a personas que dicen que han sido víctimas de crímenes sexuales a menos que éstas lo autoricen, como es el caso de Haleyi y Sciorra.

Los jurados expresaron dificultades con los cargos de Sciorra en el cuarto día de deliberaciones. El viernes, tras revisar parte de su testimonio y la evidencia relacionada, le enviaron una nota al juez diciendo que estaban en un punto muerto pero que habían alcanzado un veredicto unánime para los otros casos. Tras un debate en la corte, el juez les ordenó que continuaran deliberando.

Aunque Weinstein no testificó durante el juicio, sus abogados sostuvieron que cualquier contacto sexual fue consensual y que sus acusadoras se acostaron con él con el fin de beneficiar sus carreras.

La defensa sacó partido del hecho de que dos las mujeres centrales en el caso se mantuvieron en contacto con Weinstein por medio de emails cálidos y hasta coquetos — y tuvieron relaciones sexuales con él — mucho después de los presuntos abusos.

El impetuoso y exitoso ejecutivo cinematográfico ayudó a llevar a la pantalla películas ganadoras del Oscar como “Good Will Hunting” (“En busca del destino”), “Pulp Fiction” (“Tiempos violentos”), “The King’s Speech” (“El discurso del rey”) y “Shakespeare in Love” (“Shakespeare enamorado”) y nutrió las carreras de directores celebrados como Quentin Tarantino y Kevin Smith.

Ahora enfrenta cargos en Los Ángeles. En ese caso, anunciado justo cuando el juicio de Nueva York comenzaba el 6 de enero, las autoridades alegan que Weinstein violó a una mujer y abusó sexualmente de otra en noches consecutivas durante la semana de los Oscar en 2013. Una de esas mujeres declaró como testigo en el juicio en Nueva York.

