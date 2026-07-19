Arrestan a hombre de Donna tras accidente mortal en Harlingen

Esta historia ha sido actualizada.

El hombre acusado de causar un accidente en la autopista 83 en Harlingen y matar a un hombre fue procesado el miércoles.

Cristóbal Stephan Garzez, de 28 años, fue acusado de homicidio involuntario por intoxicación, no detenerse ni prestar auxilio con resultado de muerte y posesión de una sustancia controlada. Se le fijó una fianza de $725,000.

Como parte de su fianza, Garzez debe cumplir ciertas condiciones que incluyen no viajar fuera del Valle del Río Grande, debe usar un dispositivo de monitoreo electrónico y debe seguir un toque de queda en su hogar.

Garzez fue arrestado después de chocar contra un vehículo en el carril lateral, matando a David Zapata, de 46 años.

Supuestamente, Garzez huyó del lugar del accidente, pero fue localizado cerca y puesto bajo custodia.

Historia previa a la audiencia.

Cristóbal Stephan Garzez fue ingresado en la cárcel del Condado Cameron luego de su arresto, según un comunicado de prensa.

El accidente se informó el martes a las 5 p. m. en los carriles en dirección oeste de la autopista 83 cerca de Bass Boulevard.

Según el DPS, una grúa conducida por David Zapata, de 46 años, de Mercedes, estaba en el carril lateral asegurando un vehículo a la grúa.

Una Dodge Ram blanca conducida por Garzez no redujo la velocidad y golpeó a Zapata, matándolo, dijo DPS.

Garzez huyó del lugar, pero fue localizado cerca del lugar del accidente, informó el DPS. Garzez fue arrestado por homicidio involuntario por intoxicación, no reducir la velocidad ni hacerse a un lado con resultado de muerte, no detenerse ni prestar auxilio, y posesión de una sustancia controlada.

El accidente provocó un importante atasco de tráfico, pero a las 20:38 el Departamento de Transporte de Texas anunció que la carretera había sido reabierta.

El DPS continúa investigando el accidente.