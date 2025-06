Buscan a donante hispano de médula ósea para una niña de Kingsville

By:

Emery Lyn Ramos tiene seis años y le han diagnosticado leucemia de células B. Será su segunda lucha contra el cáncer infantil.

Emery es de Kingsville, Texas, y actualmente está recibiendo tratamiento en el Hospital Infantil Driscoll de Corpus Christi. Necesita encontrar un donante compatible para un trasplante de médula ósea o de células madre.

El donante debe ser hispano para su trasplante, ya que se necesita emparejar a pacientes con donantes de su mismo origen étnico. Solo el 13% de los hispanos están identificados en el registro de NMDP.

NMDP (anteriormente Be the Match) es una organización sin fines de lucro a nivel nacional que ayuda a los pacientes de cáncer de sangre a encontrar su donante compatible para sus trasplantes. El 70% de todos los pacientes necesitan encontrar un donante no emparentado y compatible. Solo el 30% tiene un donante compatible en su familia. Emery necesita encontrar un donante compatible fuera de su familia.

Si usted está en la capacidad de ser donante, o conoce de alguien que cumpla con las características, puede llamar al 361-480-3820.

También puede enviar un mensaje de texto Hope4Emery al 61474 o escanear el código QR que aparece durante la entrevista.

Invitada: Leticia Mondragón, gerente de cuentas en el sur y centro de Texas.

Vea el video para la entrevista completa.