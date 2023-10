Demandan al condado Hidalgo por falta de pagos

Reynoldo Ortiz, abogado de Med Care EMS, denunció al condado Hidalgo tras dejar de pagar sus servicios repentinamente.

En una batalla legal, Ortiz afirma que el condado dejo de pagar la factura de las llamadas de EMS hechas por la oficina del sheriff hace años.

De acuerdo a Med Care EMS, el último pago que recibieron fue en julio por alrededor de 30.000 dólares, quedando pendiente casi 400.000 dólares.

Ortiz agrega a la demanda que la oficina del sheriff del condado solicitó los servicios de Med Care EMS más de 230 veces en la cárcel entre abril de 2021 y mayo de 2023.

"Les he llamado varias veces. He llamado al abogado, pero no hay respuesta de ellos. Simplemente, dejaron de pagar", comentó Ortiz.

Documentos judiciales muestran que esta semana, el condado Hidalgo respondió a la demanda negando las acusaciones.

Noticias RGV se puso en contacto con el condado Hidalgo en donde un portavoz se negó a hacer comentarios, citando el litigio pendiente.

Por su parte, la oficina del sheriff también declinó hacer comentarios.

La demanda fue presentada en agosto. El abogado Ortiz comentó que van a seguir negociando con el condado para tratar de resolver la demanda.