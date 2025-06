Distrito escolar de McAllen busca conductores de autobuses escolares

El distrito escolar independiente de McAllen está buscando conductores de autobuses antes de que empiece el nuevo ciclo escolar. Y para ello tuvo un evento de reclutamiento, pero si le interesa, aún puede enviar su solicitud y ser uno de los próximos conductores de McAllen ISD.

Durante el evento, los participantes aprendieron a manejar el autobús escolar y, con la ayuda de instructores, tuvieron la experiencia de conducir un autobús por primera vez.

"Cuando me senté frente al volante me sentí como en casa, bien familiar. Yo ya tengo la licencia desde hace casi dos años, pero no había tenido la oportunidad. Ya ahorita, fue un recordatorio que sí me gusto", agrega Imelda Elizondo, Alicante.

Para muchos, como Imelda, esta opción de empleo representa una nueva oportunidad laboral y personal.

Mientras que para la seguridad de los estudiantes es muy importante para la comunidad educativa buscar buenos conductores de autobuses escolares.

"Nada más aquí, no nada más aquí en el valle, pero en todo los Estados Unidos hay un shortage de drivers, de school bus drivers. Afortunadamente, aquí en McAllen ISD tenemos muy poquita vacancia, pero son posiciones con mucha responsabilidad. Estamos buscando que es una buena persona, lo demás se puede entrenar", agrega Eduardo Barnhart, Director de Transportación en McAllen ISD.

Según los organizadores, son más de 750.000 millas que recorre cada año, así que la necesidad es grande, y el objetivo del evento es reforzar su planta de choferes antes del el próximo año escolar.

"Contamos con 93 autobuses listos para transportar a unos 5,000 niños al día durante el año escolar, de ida y vuelta a la escuela. También se realizan numerosas excursiones escolares cada semana", agrega Mark May, Marketing y Comunicaciones.

Aún están a tiempo de aplicar.

Las solicitudes estarán abiertas hasta julio o hasta que se llenen todas las vacantes.

Pueden hacerlo visitando la página web haciendo clic aquí, en la sección de oportunidades de trabajo.

Si usted está interesado en manejar un camión como este, todavía queda tiempo para aplicar.