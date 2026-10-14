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El impacto fronterizo es el tema de conversación ante la visita a México del Secretario de Seguridad Nacional

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El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrad considero, este martes   como un día de buena señal. la visita del secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos Alejandro Mayorkas para escuchar los planteamientos de México.

Adelanto que le presentará cuál es  el impacto que ha tenido  el cierre de la frontera entre ambos países y el esfuerzo de vacunación.

Vea el video para el reportaje completo.

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5 years ago Tuesday, June 15 2021 Jun 15, 2021 Tuesday, June 15, 2021 3:38:00 PM CDT June 15, 2021
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