El impacto fronterizo es el tema de conversación ante la visita a México del Secretario de Seguridad Nacional

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrad considero, este martes como un día de buena señal. la visita del secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos Alejandro Mayorkas para escuchar los planteamientos de México.

Adelanto que le presentará cuál es el impacto que ha tenido el cierre de la frontera entre ambos países y el esfuerzo de vacunación.

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