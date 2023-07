Gobierno de Texas coloca boyas en el Río Grande contra el cruce de inmigrantes indocumentados

Camiones cargados de boyas llegan a la frontera de Eagle Pass para ser instaladas en medio del Río Grande. Este viernes 14 de julio se cumple una semana en la que llegaron plataformas con boyas cilíndricas, proyecto que es supervisado por el Departamento de Seguridad Pública.

Las boyas giratorias están diseñadas para evitar que los traficantes de personas crucen por debajo del agua. Sin embargo, se cree que este nuevo método podría causar más muertes entre las personas que buscan cruzar a los Estados Unidos de manera ilegal.

"Pero eso que está haciendo está poniendo a los migrantes en riesgo extremo, está planteando poner muro flotando a la mitad del Río, donde muchos migrantes con familia, niños que cruzan los y este muro los va a poner en riesgo de ahogamiento", comenta Fernando García, director de la RWD fronteriza por los derechos humanos.

García, defensor de los derechos humanos, dice que este método es uno de los más peligrosos. Él junto con su equipo viajó desde El Paso, Texas, para ver de primera mano como es que el gobierno estadounidense intenta ponerle fin al tema de inmigración sin tomar en cuenta los riesgos que existen para las familias.

En los últimos años, el gobernador de Texas ha buscado la manera de frenar el cruce de inmigración, sin embargo, esta última idea de colocar cilindros dentro del agua causa controversia entre los defensores de los derechos humanos.

Además, se cree que esto vuelve a ser tema político, no todas las personas están de acuerdo que los migrantes terminen su vida intentando buscar un mejor futuro para su familia.

"A mí no me queda duda de que el gobierno de Texas está jugando políticamente con el asunto de los migrantes, es política, no tiene nada que ver con la seguridad de los texanos, no hay dicha invasión de criminales como ellos lo están poniendo", afirma García.

Francisco ha visto un incremento de personas que han fallecido a consecuencia de intentar cruzar la frontera nadando. Además, menciona que ahora los cilindros colocados registrarán más muertos a lo largo y ancho del río.

"El departamento de seguridad de Texas sigue disuadiendo y repeliendo los cruces ilegales entre los puertos de entrada patrullando el río, fortificando las brechas a lo largo del río con alambre de púas, contenedores, agentes y ahora con la colocación de la primera barrera marina", escribe vía Twitter, Chris Olivares, portavoz del departamento de seguridad estatal.

Las boyas sobresalen un pie de la superficie del agua y descienden otro pie más abajo del agua hasta el suelo del río, lo cual lo hace más peligroso y mortal para alguien que va a cruzar.

Ante esto, defensores de los derechos humanos han expresado su preocupación que las boyas contribuyan al número de ahogamientos que se registran año con año

"En los últimos meses, el número de migrantes que han muero en esta frontera ha incrementado dramáticamente en Texas y esto simplemente va a incrementar ese número dramático una vez más", finaliza García.

Las autoridades texanas dijeron que tomará una semana más para terminar de instalar el tramo de mil pies de longitud cerca de Eagle Pass en el condado Maverick. El costo aproximado de este primer tramo será de poco menos de un millón de dólares.