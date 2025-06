Harlingen realiza proyectos de mejoras en el sistema de drenaje

By:

Este domingo 1 de junio comienza la temporada de huracanes. Varios proyectos de drenaje en Harlingen no estarán listos a tiempo. Su alcaldesa los destacó durante su discurso sobre el estado de la ciudad anoche.

Mirando al cielo, Carr Grienier se preocupó un poco por la lluvia.

"Se estaba poniendo muy nublado, muy malo. Dije, oh no... otra vez no", agrega Carr Grienier, residente de Harlingen.

Hace dos meses, el agua por las inundaciones comenzó a subir por su entrada de autos en este barrio de Harlingen, entre el Boulevard Fair Park y la avenida West Jefferson.

Sus vecinos no tuvieron tanta suerte.

"Justo ahí... justo ahí, Calle Eye, con Jefferson en la esquina, ¡se inundó hasta la cintura!, agrega Carr Grienier, residente de Harlingen.

Esta zona, al sur del parque Lon C. Hill, está en una lista de lugares que verán casi $2 millones de dólares en mejoras de drenaje.

El ayuntamiento dice que muchos sistemas de drenaje en las zonas más antiguas de la ciudad no son lo suficientemente grandes para aguantar las fuertes lluvias.

"Y en aquel entonces, no estaban diseñados con el nivel de protección adecuado", agrega Luis Vargas, ingeniero del municipio de Harlingen.

Luis Vargas es el ingeniero del municipio de Harlingen.

Comenta que una vez terminadas en septiembre, las áreas alrededor de Fair Park Boulevard se beneficiarán del estanque de detención Lozano, de 14 acres.

Otras áreas en el centro y sus alrededores también verán mejoras.

Este verano, comenzarán las construcciones de las mejoras del sistema de aguas pluviales en las calles 5ta y 7ma, beneficiando las áreas alrededor de las calles Polk y Commerce.

"Queremos Aumentar el tamaño de los sistemas existentes: queremos ampliar todos los canales de drenaje) Luis Vargas, ingeniero de la ciudad de Harlingen.

Los diseños están terminados para los proyectos de aguas pluviales en Ed Carey y la carretera Business 77, avenida Jefferson y calle 21.

Pero antes de que las cuartillas puedan comenzar a excavar, el ayuntamiento está trabajando para conseguir fondos estatales y federales.

A finales de este año, el municipio recibirá su plan maestro actualizado de drenaje y los diseños finales para la calle Commerce, que funcionará como un gran recolector de agua y un sistema de drenaje subterráneo.